Операция ВСУ в Курской области: с какой дилеммой столкнулся Зеленский

Для многих неожиданный прорыв Украины в Курскую область РФ привел к быстрому захвату территорий, поставив в неудобное положение российского диктатора Владимира Путина и повысив моральный дух украинцев. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Издание отмечает, теперь украинское руководство столкнулось с дилеммой – стоит ли для дальнейших достижений перебрасывать значительно больше войск и военной техники, которые крайне необходимы на восточном фронте в Украине, где ВСУ пытаются сдержать наступление оккупантов.

Всего за несколько дней Украина продвинулась на десятки километров от границы, демонстрируя своим врагам, собственным гражданам и союзникам, что она все еще ведет борьбу и может нанести разрушительные сюрпризы своему противнику. Эта операция является шагом с высокими ставками, поскольку Украина испытывает недостаток живой силы и военной техники на восточном фронте.

"Возможно, я сейчас в том же положении, что и рядовой, который не понимает, зачем ему держать окоп. Но 1000 человек здесь очень нужны", — сказал командир украинского батальона, который воюет вблизи Покровска.

Авторы материала отмечают, что сейчас конечная цель Курской операции остается неясной. Украинская сторона сдержанно комментирует эти события, но первые успехи просачиваются в сеть. В частности, видео, на которых украинские войска поднимают свой флаг, тлеющая российская военная техника и гневные публикации российских националистических милблогеров.

"Российские отчеты свидетельствуют, что быстрое продвижение Украины было достигнуто благодаря использованию средств радиоэлектронной борьбы для вывода из строя российских средств связи и помощи украинским войскам в заходе на российскую территорию на быстроходной бронетехнике при поддержке ударных беспилотников и систем противовоздушной обороны. Украина получила точку опоры, которую она использует, чтобы отправить разведывательные группы для поиска дальнейших слабых мест, которые можно использовать, и выдвинуть артиллерийские системы, которые могут ударить глубоко в тыл России", — отмечает издание.

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