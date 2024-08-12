Операция ВСУ в Курской области: с какой дилеммой столкнулся Зеленский

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Кравцев Сергей
Для многих неожиданный прорыв Украины в Курскую область РФ привел к быстрому захвату территорий, поставив в неудобное положение российского диктатора Владимира Путина и повысив моральный дух украинцев. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Издание отмечает, теперь украинское руководство столкнулось с дилеммой – стоит ли для дальнейших достижений перебрасывать значительно больше войск и военной техники, которые крайне необходимы на восточном фронте в Украине, где ВСУ пытаются сдержать наступление оккупантов.
Всего за несколько дней Украина продвинулась на десятки километров от границы, демонстрируя своим врагам, собственным гражданам и союзникам, что она все еще ведет борьбу и может нанести разрушительные сюрпризы своему противнику. Эта операция является шагом с высокими ставками, поскольку Украина испытывает недостаток живой силы и военной техники на восточном фронте.
Авторы материала отмечают, что сейчас конечная цель Курской операции остается неясной. Украинская сторона сдержанно комментирует эти события, но первые успехи просачиваются в сеть. В частности, видео, на которых украинские войска поднимают свой флаг, тлеющая российская военная техника и гневные публикации российских националистических милблогеров.
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