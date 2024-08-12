Переломный момент: действительно ли Украина перехватила инициативу в войне

Наступление ВСУ в Курской области РФ позволило Силам обороны хотя бы временно перехватить инициативу на одном участке фронта и продолжить противостояние по всему полю боя. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщают аналитики Института изучения войны в своем отчете.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Американские эксперты объяснили, что владение инициативой на всей территории боевых действий с ноября 2023 г. позволило оккупантам самим определять место, время, масштаб и требования к ведению боев в Украине и заставило Киев тратить материальные и человеческие ресурсы на реактивные оборонные операции.

Однако операция ВСУ в Курской области заставила Кремль и военное командование РФ отреагировать и опрокинуть силы и средства в сектор, где наши войска приступили к атаке.

Российские войска не проводили активных боевых действий в Курщине, а использовали свою общевойсковую инициативу для давления на Украину. В частности, враг препятствовал украинским войскам накапливать живую силу и материально-технические средства для будущих контрнаступательных операций, одновременно определяя темп боевых действий, позволявший ему поддерживать свои наступления.

"Владимир Путин и российское военное командование, вероятно, неверно оценили, что у Украины нет возможности перехватить эту инициативу, а способность Украины достичь оперативной неожиданности и перехватить общевойсковую инициативу ставит под сомнение оперативно-стратегические предположения, лежащие в основе нынешних российских наступательных усилий в Украине ", – отмечают аналитики.

По их мнению, эта операция ВСУ и последующие возможные трансграничные вторжения заставляют РФ принять решение о том, рассматривать ли тысячекилометровую международную границу с Украиной как действующий фронт и какой страна-агрессор должна защищать, а не как неактивный участок фронта, как они относились к нему. с осени 2022г.

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