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Операция ВСУ в Курской области: чем сильно обеспокоен Белый дом

Администрация Джо Байдена опасается жестокого ответа РФ на прорыв ВСУ границы в Курской области

сегодня, 11:48
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Кравцев Сергей

Администрация Джо Байдена обеспокоена, что Украине может грозить "жестокое возмездие" со стороны России за атаку ВСУ на Курскую область.  Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает WSJ, со ссылкой на источники в Белом доме.

Операция ВСУ в Курской области: чем сильно обеспокоен Белый дом

Джо Байден. Фото: из открытых источников

По информации издания, американские чиновники опасаются массированного удара со стороны России по критической инфраструктуре Украины в ответ на "рискованную" операцию Киева.

Следует понимать, что западные СМИ гонятся за "тревожными" заголовками и выдают бессмысленные инсайды. Ракетные удары России – это не месть за что-то, это их тактика террора, которой они пользовались даже тогда, когда мы не наступали.

Отметим, в то же время американские аналитики Института изучения войны в своем отчете отмечают, что наступление ВСУ в Курской области РФ позволило Силам обороны хотя бы временно перехватить инициативу на одном участке фронта и продолжить противостояние по всему полю боя. Как сообщает портал "Комментарии", об этом.

Эксперты объяснили, что владение инициативой на всей территории боевых действий с ноября 2023 г. позволило оккупантам самим определять место, время, масштаб и требования к ведению боев в Украине и заставило Киев тратить материальные и человеческие ресурсы на реактивные оборонные операции. Однако операция ВСУ в Курской области заставила Кремль и военное командование РФ отреагировать и опрокинуть силы и средства в сектор, где наши войска приступили к атаке.

Читайте также на портале "Комментарии" — операция ВСУ в Курской области: с какой дилеммой столкнулся Владимир Зеленский и военное командование Украины.




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