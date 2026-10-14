Операция "Вивальди" завершена: генерал Билецкий объявил о деоккупации еще 101 квадратного километра

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Недилько Ксения
Украинские военные успешно завершили четвертый этап масштабной оборонительно-наступательной операции "Вивальди", отбросив российских окупантов и вернув под контроль государства еще 101 квадратный километр территорий на Донетчине. Об этом в своем официальном видеообращении объявил командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий.
Андрей Билецкий
В ходе финального этапа операции воинам Третьего армейского корпуса и приданых сил удалось полностью деоккупировать три населенных пункта — села Зеленая Долина, Липовое и Колодец. Защитники полностью ликвидировали попытки российских штурмовых групп прорвать фронт. Сама военная кампания, которая в первую очередь задумывалась для зачистки российских диверсионно-инфильтрационных групп, быстро переросла в динамические и масштабные контрнаступательные действия ВСУ. Российское командование в итоге потеряло контроль над управлением, что повлекло за собой хаос и дезорганизацию среди подразделений оккупационных войск. Только за четвертый сезон захватчики потеряли около трех тысяч военнослужащих.
Командующий подчеркнул, что решительные действия подчиненных ему сил полностью сломили наступательную операцию российской группировки войск "Запад". Поэтому россияне были вынуждены срочно перемещать подразделения своей 1-й танковой армии по другим направлениям, что существенно ослабило давление врага на железнодорожный узел Купянск-Узловой.
Общий итог четырех этапов операции "Вивальди" демонстрирует колоссальные потери врага: армия РФ потеряла более восьми тысяч солдат ликвидированными и ранеными. В то же время Силы обороны освободили от захватчиков 16 населенных пунктов и зачистили 277 квадратных километров украинской земли.
Этот результат стал возможным благодаря героизму и слаженности бойцов Третьей отдельной штурмовой бригады, 60-й ОМБр, 125-й ОБрТрО, 3-й ОРБ, 25-й ОПТБ, 21-й ОПБпс "KRAKEN", а также братья Нацгвардии, пограничники и беспилотные подразделения СБУ.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты пытаются обойти Славянско-Краматорскую агломерацию: Пушилин заявил о сложных боях и контратаках ВСУ.