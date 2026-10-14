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Операция "Вивальди" завершена: генерал Билецкий объявил о деоккупации еще 101 квадратного километра

Освобождение Зеленой Долины, Липового и Колодцев: силы обороны отбросили врага в Донецкой области

14 октября 2026, 12:07
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Недилько Ксения

Украинские военные успешно завершили четвертый этап масштабной оборонительно-наступательной операции "Вивальди", отбросив российских окупантов и вернув под контроль государства еще 101 квадратный километр территорий на Донетчине. Об этом в своем официальном видеообращении объявил командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий.

Операция "Вивальди" завершена: генерал Билецкий объявил о деоккупации еще 101 квадратного километра

Андрей Билецкий

В ходе финального этапа операции воинам Третьего армейского корпуса и приданых сил удалось полностью деоккупировать три населенных пункта — села Зеленая Долина, Липовое и Колодец. Защитники полностью ликвидировали попытки российских штурмовых групп прорвать фронт. Сама военная кампания, которая в первую очередь задумывалась для зачистки российских диверсионно-инфильтрационных групп, быстро переросла в динамические и масштабные контрнаступательные действия ВСУ. Российское командование в итоге потеряло контроль над управлением, что повлекло за собой хаос и дезорганизацию среди подразделений оккупационных войск. Только за четвертый сезон захватчики потеряли около трех тысяч военнослужащих.

"Мы не дали противнику обойти Славянско-Краматорскую агломерацию с флангов и зажать ее в клеще, а также защитили трассу Харьков – Славянск, – детализировал стратегический замысел операции бригадный генерал Андрей Билецкий. — Противник не смог перерезать ключевую логистическую артерию нашей группировки в Донбассе".

Командующий подчеркнул, что решительные действия подчиненных ему сил полностью сломили наступательную операцию российской группировки войск "Запад". Поэтому россияне были вынуждены срочно перемещать подразделения своей 1-й танковой армии по другим направлениям, что существенно ослабило давление врага на железнодорожный узел Купянск-Узловой.

Общий итог четырех этапов операции "Вивальди" демонстрирует колоссальные потери врага: армия РФ потеряла более восьми тысяч солдат ликвидированными и ранеными. В то же время Силы обороны освободили от захватчиков 16 населенных пунктов и зачистили 277 квадратных километров украинской земли.

Этот результат стал возможным благодаря героизму и слаженности бойцов Третьей отдельной штурмовой бригады, 60-й ОМБр, 125-й ОБрТрО, 3-й ОРБ, 25-й ОПТБ, 21-й ОПБпс "KRAKEN", а также братья Нацгвардии, пограничники и беспилотные подразделения СБУ.

"Четыре сезона "Вивальди" завершено, — резюмировал генерал Андрей Билецкий. – Но музыка раздается. К связи!". В настоящее время подразделения закрепляются на новых выгодных рубежах.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты пытаются обойти Славянско-Краматорскую агломерацию: Пушилин заявил о сложных боях и контратаках ВСУ.



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