Операція «Вівальді» завершена: генерал Білецький оголосив про деокупацію ще 101 квадратного кілометра

Українські військові успішно завершили четвертий етап масштабної оборонно-наступальної операції "Вівальді", відкинувши російських окупантів та повернувши під контроль держави ще 101 квадратний кілометр територій на Донбасі. Про це у своєму офіційному відеозверненні оголосив командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.

Андрій Білецький

Під час фінального етапу операції воїнам Третього армійського корпусу та приданих сил вдалося повністю деокупувати три населені пункти — села Зелена Долина, Липове та Колодязі. Захисники повністю ліквідували спроби російських штурмових груп прорвати фронт. Сама військова кампанія, яка першочергово задумувалася для зачистки російських диверсійно-інфільтраційних груп, швидко переросла у динамічні та масштабні контрнаступальні дії ЗСУ. Російське командування у підсумку втратило контроль над управлінням, що спричинило хаос та дезорганізацію серед підрозділів окупаційних військ. Лише протягом четвертого сезону загарбники втратили близько трьох тисяч військовослужбовців.

"Ми не дали противнику обійти Слов’янсько-Краматорську агломерацію з флангів і затиснути її в кліщі, а також захистили трасу Харків — Слов’янськ, — деталізував стратегічний задум операції бригадний генерал Андрій Білецький. — Противник не зміг перерізати ключову логістичну артерію нашого угруповання на Донбасі".

Командувач наголосив, що рішучі дії підпорядкованих йому сил повністю зламали наступальну операцію російського угруповання військ "Запад". Через це росіяни були змушені терміново переміщати підрозділи своєї 1-ї танкової армії з інших напрямків, що суттєво послабило тиск ворога на залізничний вузол Куп’янськ-Вузловий.

Загальний підсумок чотирьох етапів операції "Вівальді" демонструє колосальні втрати ворога: армія РФ втратила понад вісім тисяч солдатів ліквідованими та пораненими. Водночас Сили оборони звільнили від загарбників 16 населених пунктів та зачистили 277 квадратних кілометрів української землі.

Цей результат став можливим завдяки героїзму та злагодженості бійців Третьої окремої штурмової бригади, 60-ї ОМБр, 125-ї ОБрТрО, 3-го ОРБ, 25-го ОПТБ, 21-го ОПБпС "KRAKEN", а також побратимів із 66-ї ОМБр, ССО, Нацгвардії, прикордонників та безпілотних підрозділів СБУ.

"Чотири сезони "Вівальді" завершено, — резюмував генерал Андрій Білецький. — Але музика лунає. До звʼязку!". Наразі підрозділи закріплюються на нових вигідних рубежах.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що окупанти намагаються обійти Слов'янсько-Краматорську агломерацію: Пушилін заявив про складні бої та контратаки ЗСУ.