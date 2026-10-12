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«Охоплюють з кількох сторін»: ватажок терористів Пушилін розповів про плани РФ щодо Краматорська та Слов'янська

Окупанти намагаються обійти Слов'янсько-Краматорську агломерацію: Пушилін заявив про складні бої та контратаки ЗСУ

12 жовтня 2026, 10:26
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Недилько Ксения

Російські окупаційні війська намагаються реалізувати масштабний план із оточення ключового оборонного вузла української армії на Донеччині. Загарбники концентрують сили для обходу з флангів Слов'янсько-Краматорської конгломерації, намагаючись створити умови для подальшого просування вглиб регіону. Про це в ефірі пропагандистського телеканалу "Вести" заявив ватажок терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін.

«Охоплюють з кількох сторін»: ватажок терористів Пушилін розповів про плани РФ щодо Краматорська та Слов'янська

Денис Пушилін. Фото з відкритих джерел

За словами ставленика Кремля, цей маневр є ключовим елементом поточної військової кампанії на сході України.

"Бійці РФ охоплюють Слов'янсько-Краматорську агломерацію з кількох сторін, — стверджує колаборант, наголошуючи на значущості цих дій для окупаційного контингенту, — що відіграє важливу роль у наступальних діях на цьому напрямку".

Водночас Пушилін змушений був визнати, що реалізація планів ворога стикається із жорстким та активним спротивом з боку українських захисників на суміжних відтинках фронту. Особливо напружена ситуація для російських підрозділів складається на Лиманському напрямку, де Сили оборони України не дозволяють загарбникам закріпитися та перехоплюють ініціативу.

"Противник намагається контратакувати ЗС РФ у Красному Лимані та його околицях, — поскаржився ватажок бойовиків, окресливши головну проблему для російської логістики та піхоти, — з застосуванням великої кількості безпілотників".

Масоване використання українськими воїнами ударних та розвідувальних дронів суттєво ускладнює перегрупування російських військ та сковує їхні резерви, заважаючи Кремлю повністю зосередитися на штурмах у напрямку Краматорська.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Лиманській ділянці фронту російські окупаційні війська тимчасово утримуються від залучення важкої броньованої техніки у бойових зіткненнях. Протягом вересня загарбники надають перевагу маневреному легкому транспорту, зокрема активно використовують мотоцикли та квадроцикли. Проте в українській 63-й окремій механізованій бригаді очікують на кардинальну зміну ситуації вже з початком другого місяця осені, коли перші заморозки принесуть густу негоду.



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