Операция в Курской области: у Путина долго умалчивали это, но все же признали

Россия признала, что украинские войска продвинулись в глубь ее территории по меньшей мере на 30 км. Это стало самым глубоким и значительным продвижением Украины со времени контрнаступления осенью 2022 года. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "BBC".

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что Министерство обороны России сообщило, что его силы вступили в бой с украинскими войсками в районе поселков Толпино и Общий Колодец.

Журналисты отмечают, что российское оборонное ведомство заявило, что его войска "сорвали попытки мобильных групп противника с бронетехникой прорваться вглубь российской территории". В то же время, россияне признали, что войска Киева имеют значительное продвижение. Толпино и Общий Колодец находятся примерно в 25 и 30 км от российско-украинской границы.

Кадры, опубликованные в сети и подтвержденные BBC, также показали бои у села Левшинка, примерно в 25 км от границы.

Украинские войска заявили о захвате ряда населенных пунктов в Курской области. В частности, в сети были кадры из населенных пунктов Гуево, Свердликово, Пороз. Также сообщается об интенсивных боях в городе Суджа.

Украинские войска взяли под контроль крупный газовый объект, задействованный в транзите природного газа из России в ЕС через Украину.

На украинских бронеколонах, которые двигаются в сторону российской границы, видны белые треугольные знаки различия, чтобы отличить их от техники, используемой в самой Украине. Тем временем появились аэрофотосъемки, на которых видно, как украинские танки воюют на территории России.

На фотографиях, проанализированных BBC Verify, также видно, как Россия строит новые оборонительные линии вблизи Курской АЭС. Отмечается, что украинские силы находятся в пределах 50 км от объекта.

На спутниковых снимках, сделанных вчера, и на снимках, сделанных несколькими днями ранее, видно несколько недавно построенных траншей неподалеку, причем ближайшая примерно в 8 км от станции.

Россия сообщает, что 76 тысяч человек были эвакуированы из приграничных районов Курской области. Местные власти объявили чрезвычайное положение.

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