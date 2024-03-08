Операция "Майдан-3": в чем состоит план россиян

Операция "Майдан-3" – это планы российских спецслужб, а не выдумки Офиса президента Украины, убежден политолог Александр Антонюк.

РФ разработала операцию "Майдан-3". Фото из открытых источников

"У части граждан Украины возник определенный скепсис, действительно ли россияне готовят "Майдан-3". Некоторые считают, что это попытка дискредитации политических оппонентов Владимира Зеленского. Хотелось бы отметить, что "Майдан-3" – это рабочее название спецоперации российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической ситуации, продвижение российских нарративов и раскола украинского общества. Это название придумали не Офис президента или Главное управление разведки, а именно российские спецслужбы", – заявил политолог.

По словам Александра Антонюка, враг пытается распространять среди украинского общества антимобилизационную и антиглобалистскую риторику, продвигать множество теорий заговоров, провоцировать дискуссии на тему легитимности украинского президента.

"Враг пытается воспользоваться эмоциональным выгоранием многих адекватных украинцев, чтобы усилить давление на Банковую с требованием начать мирные переговоры с РФ. Операция "Майдан-3" – это формирование нужных России политических нарративов за счет эмоционального состояния украинского общества", — добавил эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия в тылу накапливает огромные резервы. Ее стратегический план — усилить наступательные действия, чтобы разгромить вооруженные силы Украины в ближайшие год-полтора. По словам военного эксперта Валерия Ширяева, соответствующую информацию он получил от двух действующих российских военачальников, отвечающих за участки фронтов в Украине. Он отметил, что российская армия рассчитывает через год-полтора дойти до левого берега Днепра.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что снижение заинтересованности со стороны США в военном присутствии в Европе откроет новые возможности для Франции — она может стать центром формирования ядерной безопасности на европейском континенте, считает политолог Игорь Чаленко. Франция также может инициировать создание европейской армии на фоне растущей угрозы со стороны России, а ядерное оружие может стать инструментом, который поможет Парижу внедрять идею такой армии.

