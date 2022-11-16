Опасность возросла: в ОК «Юг» рассказали, сколько "Калибров" Россия держит в Черном море

В Черном море сейчас находятся 4 российских судна-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 20 крылатыми ракетами. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.

Россия держит в Черном море десятки "Калибров". Фото: из открытых источников

"У побережья временно оккупированного Крыма маневрируют 14 кораблей и катеров вражеского флота, в том числе 4 носителя, снаряженных двадцатью крылатыми ракетами типа "Калибр", — отметили военные.

П данным военных, страна-агрессор продолжает активно использовать высокоточные ракеты, ударные дроны и другие средства огневого поражения. Главная цель россиян – объекты критической инфраструктуры и прилегающие к линии фронта территориальные громады. Фактически российские военные бьют не по военным объектам, а по мирному населению.

"Подразделения ПВО работают по целям противника, а обломки от сбитых вражеских ракет и дронов могут быть опасны для жизни. Поэтому, в который раз напоминаем о необходимости перейти в укрытие и находиться там, пока не прозвучит отбой опасности", — говорится в сообщении.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Россия продолжает получать оплеухи на международной арене. В Генассамблее ООН проголосовали за резолюцию о репарациях от РФ Украине (94 страны за, 13 – против, 74 – воздержались). А Европарламент на следующей неделе рассмотрит признание России террористическим государством. Кроме того, Украина и ряд других стран добиваются, чтобы РФ исключили из "Большой двадцатки" (G20). О чём говорят подобные решения и намерения? К чему они могут привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.





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