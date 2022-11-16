logo

BTC/USD

16549.17

ETH/USD

1207.02

LTC/USD

57.18

USD/UAH

EUR/UAH

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Опасность возросла: в ОК «Юг» рассказали, сколько "Калибров" Россия держит в Черном море
commentss НОВОСТИ Все новости

Опасность возросла: в ОК «Юг» рассказали, сколько "Калибров" Россия держит в Черном море

Россия держит в Черном море десятки "Калибров"

16 ноября 2022, 09:15
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

В Черном море сейчас находятся 4 российских судна-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 20 крылатыми ракетами. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.

Опасность возросла: в ОК «Юг» рассказали, сколько "Калибров" Россия держит в Черном море

Россия держит в Черном море десятки "Калибров". Фото: из открытых источников

"У побережья временно оккупированного Крыма маневрируют 14 кораблей и катеров вражеского флота, в том числе 4 носителя, снаряженных двадцатью крылатыми ракетами типа "Калибр", — отметили военные.

П данным военных, страна-агрессор продолжает активно использовать высокоточные ракеты, ударные дроны и другие средства огневого поражения. Главная цель россиян – объекты критической инфраструктуры и прилегающие к линии фронта территориальные громады. Фактически российские военные бьют не по военным объектам, а по мирному населению.

"Подразделения ПВО работают по целям противника, а обломки от сбитых вражеских ракет и дронов могут быть опасны для жизни. Поэтому, в который раз напоминаем о необходимости перейти в укрытие и находиться там, пока не прозвучит отбой опасности", — говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия замедлит обстрелы инфраструктуры Украины: в США назвали причины.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия продолжает получать оплеухи на международной арене. В Генассамблее ООН проголосовали за резолюцию о репарациях от РФ Украине (94 страны за, 13 – против, 74 – воздержались). А Европарламент на следующей неделе рассмотрит признание России террористическим государством. Кроме того, Украина и ряд других стран добиваются, чтобы РФ исключили из "Большой двадцатки" (G20). О чём говорят подобные решения и намерения? К чему они могут привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/okPivden/posts/pfbid036tz5DLrMRRBBMHU4JnNDw3oXS4Q6WwqASk6T6WysJxDpwawrZJGepm7Gk5KjjNvMl
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!