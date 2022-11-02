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ООН не приняла резолюцию России о расследовании биологического оружия в Украине

В Организации Объединенных Наций прошло голосование.

сегодня, 23:25
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Автор:

Slava Kot

Российская Федерация обвинила Украину в применении биологического оружия и на основе предоставленных "фактов" решила собрать заседание Совета Безопасности ООН для детального рассмотрения дела. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на СМИ РФ.

ООН не приняла резолюцию России о расследовании биологического оружия в Украине

Постоянный представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя. Фото с открытых источников

28 октября постоянный представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя сообщил, что в Херсонской области якобы военные РФ обнаружили специальные беспилотные аппараты, имеющие контейнеры для перевозки биологического оружия. По словам российского чиновника, это были три дрона, которые имели резервуары по 30 литров. Небензя утверждает, что эти контейнеры служили распылению биологических веществ.

На заседании СБ ООН 2 ноября соответствующая резолюция подана со стороны России была отклонена, поскольку не набрала необходимых 9 из 15 голосов.

За резолюцию проголосовал постоянный союзник России в ООН – Китай. США, Франции и Соединенное Королевство были против такого утверждения, в то время как другие воздержались.

Кроме контейнеров для якобы перевозки биологического оружия Небензя обвинил США. По словам постоянного представителя Российской Федерации в ООН Василия Небензи, США якобы запатентовало летательный аппарат, способный распространять комаров.

Небензя утверждает, что эти комары могли атаковать мирное население и, таким образом, разносить болезни.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия в ООН созывает принять резолюцию из-за якобы использования Украиной биологического оружия.

Также "Комментарии" писали об эстонском правительстве, запретившем россиянам иметь оружие в своей стране. Такое решение было принято ради безопасности граждан Эстонии и гостей страны.



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Источник: https://t.me/rian_ru/184280
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