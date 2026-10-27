ООН дала определение гуманности Путина, направленной на страдания людей

Независимая международная комиссия ООН по расследованию ситуации в Украине представила Генеральной Ассамблее новый масштабный доклад. Эксперты пришли к выводу, что руководство Российской Федерации совершило военные преступления и преступления против человечности. В частности, речь идет о целенаправленном уничтожении критической инфраструктуры и незаконном привлечении иностранных граждан к боевым действиям.

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"Российские власти совершили военные преступления, намеренно направив нападения на гражданские объекты", — констатировали в Комиссии ООН после детального анализа продолжающихся с осени 2022 года ударов по украинской энергосистеме.

Отдельное внимание следователи уделили периоду суровой зимы 2025-2026 годов, когда из-за массированных волн ракет и дронов миллионы людей оказались без тепла, воды и света при температуре до минус 21° C . Специалисты подчеркнули, что российские командиры отдавали себе отчет в незаменимости объектов отопления для выживания населения, а официальные заявления Кремля подтверждают наличие четкого плана таких атак.

Кроме того, международные расследователи зафиксировали факты торговли людьми: Россия массово вербовала иностранцев из разных стран в ряды своих вооруженных сил, нарушая международное право.

"С приближением холодного сезона нападения снова усилились", — заявил глава Комиссии Эрик Мьозе.

Он выразил глубокую обеспокоенность по поводу новых угроз для здоровья людей. Исследователи собрали показания 255 жителей из девяти областей Украины, подтвердив, что тяжелее всего кризис пережили пожилые люди, лица с инвалидностью и семьи с детьми. В отчете также упоминаются удары ВСУ по энергетическим объектам в РФ, однако оценить их последствия пока не удалось из-за полного отказа российской стороны предоставлять информацию или доступ к территориям.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Министерство обороны Российской Федерации обнародовало свою версию масштабной ночной атаки на украинскую территорию. По информации российской стороны, удары наносились комбинированными с помощью высокоточного вооружения наземного базирования и беспилотных летательных аппаратов.