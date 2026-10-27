logo

BTC/USD

79715

ETH/USD

2312.24

USD/UAH

45.54

EUR/UAH

50.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ООН дала определение гуманности Путина, направленной на страдания людей
commentss НОВОСТИ Все новости

ООН дала определение гуманности Путина, направленной на страдания людей

«Атаки были умышленными»: в расследовании ООН доказали вину российских командиров в уничтожении украинской энергетики

27 октября 2026, 09:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Независимая международная комиссия ООН по расследованию ситуации в Украине представила Генеральной Ассамблее новый масштабный доклад. Эксперты пришли к выводу, что руководство Российской Федерации совершило военные преступления и преступления против человечности. В частности, речь идет о целенаправленном уничтожении критической инфраструктуры и незаконном привлечении иностранных граждан к боевым действиям.

ООН дала определение гуманности Путина, направленной на страдания людей

Иллюстративное фото

"Российские власти совершили военные преступления, намеренно направив нападения на гражданские объекты", — констатировали в Комиссии ООН после детального анализа продолжающихся с осени 2022 года ударов по украинской энергосистеме.

Отдельное внимание следователи уделили периоду суровой зимы 2025-2026 годов, когда из-за массированных волн ракет и дронов миллионы людей оказались без тепла, воды и света при температуре до минус 21° C . Специалисты подчеркнули, что российские командиры отдавали себе отчет в незаменимости объектов отопления для выживания населения, а официальные заявления Кремля подтверждают наличие четкого плана таких атак.

Кроме того, международные расследователи зафиксировали факты торговли людьми: Россия массово вербовала иностранцев из разных стран в ряды своих вооруженных сил, нарушая международное право.

"С приближением холодного сезона нападения снова усилились", — заявил глава Комиссии Эрик Мьозе.

Он выразил глубокую обеспокоенность по поводу новых угроз для здоровья людей. Исследователи собрали показания 255 жителей из девяти областей Украины, подтвердив, что тяжелее всего кризис пережили пожилые люди, лица с инвалидностью и семьи с детьми. В отчете также упоминаются удары ВСУ по энергетическим объектам в РФ, однако оценить их последствия пока не удалось из-за полного отказа российской стороны предоставлять информацию или доступ к территориям.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Министерство обороны Российской Федерации обнародовало свою версию масштабной ночной атаки на украинскую территорию. По информации российской стороны, удары наносились комбинированными с помощью высокоточного вооружения наземного базирования и беспилотных летательных аппаратов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости