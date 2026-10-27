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Росія цинічно повідомила, куди била цієї ночі

Атаки на Київ, Одещину та Харківщину: Міноборони Росії стверджує про ураження логістичних центрів та мостів

27 жовтня 2026, 08:48
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Недилько Ксения

Міністерство оборони Російської Федерації оприлюднило свою версію масштабної нічної атаки на українську територію. За інформацією російської сторони, удари завдавалися комбіновано за допомогою високоточного озброєння наземного базування та безпілотних літальних апаратів.

Росія цинічно повідомила, куди била цієї ночі

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Уражені підприємства військово-промислового комплексу України", — йдеться в офіційному повідомленні оборонного відомства РФ.

У Москві заявляють, що ці об'єкти нібито були задіяні у виробництві та зберіганні крилатих ракет, а також великих і середніх ударних БПЛА. Крім того, у звіті фігурують транспортна інфраструктура Києва, логістичний вузол на Харківщині та морський транспорт.

Зокрема, російські державні медіа з посиланням на оборонні структури деталізували географію та конкретні цілі нічних влучань.

"ЗС РФ уразили у Києві автозалізничний міст Південний", — стверджують у російському міністерстві, аргументуючи вибір цілі тим, що споруда нібито використовувалася для транзитного переміщення військових вантажів.

Додатково заявляється про атаку в порту Чорноморська на Одещині, де під удар потрапив суховантаж, та про ураження розвантажувально-митного терміналу компанії "Регіональний логістичний центр" у Харківській області, який, за версією РФ, використовувався для потреб Збройних сил України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 27 жовтня столиця України зазнала чергового масованого обстрілу з боку російських військ. Під прицілом ворожої балістики опинилася критична транспортна інфраструктура міста, зокрема було зафіксовано щонайменше три влучання у Південний міст.

Також вночі в Оболонському районі виникли дві пожежі в нежитлових будівлях, які вдалося оперативно загасити; там травмовано двох людей. Водночас у Деснянському районі ще з вечора 26 жовтня зафіксовано пошкодження корпусу університету, гуртожитків, житлових будинків, трьох автівок та часткове руйнування нежитлової споруди. Загалом, за оновленими даними ДСНС, унаслідок ворожих аток на столицю загинула одна людина, а кількість поранених зросла до 15 осіб.

 



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