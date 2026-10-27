Россия цинично сообщила, куда била этой ночью

Министерство обороны Российской Федерации обнародовало свою версию масштабной ночной атаки на украинскую территорию. По информации российской стороны, удары наносились комбинированными с помощью высокоточного вооружения наземного базирования и беспилотных летательных аппаратов.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в официальном сообщении оборонного ведомства РФ.

В Москве заявляют, что эти объекты были якобы задействованы в производстве и хранении крылатых ракет, а также крупных и средних ударных БПЛА. Кроме того, в отчете фигурируют транспортная инфраструктура Киева, логистический узел Харьковской области и морской транспорт.

В частности, российские государственные медиа со ссылкой на оборонные структуры детализировали географию и конкретные цели ночных попаданий.

"ВС РФ поразили в Киеве автожелезнодорожный мост Южный", — утверждают в российском министерстве, аргументируя выбор цели тем, что сооружение якобы использовалось для транзитного перемещения военных грузов.

Дополнительно заявляется об атаке в порту Черноморска на Одесщине, где под удар попал сухогруз, и поражение разгрузочно-таможенного терминала компании "Региональный логистический центр" в Харьковской области, который, по версии РФ, использовался для нужд Вооруженных сил Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 27 октября столица Украины подверглась очередному массированному обстрелу со стороны российских войск. Под прицелом вражеской баллистики оказалась критическая транспортная инфраструктура города, в том числе было зафиксировано по меньшей мере три попадания в Южный мост.

Также ночью в Оболонском районе возникли два пожара в нежилых зданиях, которые удалось оперативно потушить; там травмированы два человека. В Деснянском районе еще с вечера 26 октября зафиксировано повреждение корпуса университета, общежитий, жилых домов, трех автомобилей и частичное разрушение нежилого сооружения. В общей сложности, по обновленным данным ГСЧС, в результате вражеских аток на столицу погиб один человек, а количество раненых возросло до 15 человек.