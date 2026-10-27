ООН дала визначення гуманності Путіна, спрямованій на страждання людей

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування ситуації в Україні представила Генеральній Асамблеї нову масштабну доповідь. Експерти дійшли висновку, що керівництво Російської Федерації скоїло воєнні злочини та злочини проти людяності. Зокрема, йдеться про цілеспрямоване знищення критичної інфраструктури та незаконне залучення іноземних громадян до бойових дій.

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"Російська влада вчинила воєнні злочини, навмисно спрямувавши напади на цивільні об'єкти", — констатували у Комісії ООН після детального аналізу ударів по українській енергосистемі, що тривають з осені 2022 року.

Окрему увагу слідчі приділили періоду суворої зими 2025–2026 років, коли через масовані хвилі ракет і дронів мільйони людей опинилися без тепла, води та світла за температури до мінус 21°C. Фахівці наголосили, що російські командири усвідомлювали незамінність об'єктів опалення для виживання населення, а офіційні заяви Кремля підтверджують наявність чіткого плану таких атак.

Крім того, міжнародні розслідувачі зафіксували факти торгівлі людьми: Росія масово вербувала іноземців з різних країн до лав своїх збройних сил, порушуючи міжнародне право.

"З наближенням холодного сезону напади знову посилилися", — заявив голова Комісії Ерік Мьозе.

Він висловив глибоку стурбованість щодо нових загроз для здоров’я людей. Дослідники зібрали свідчення 255 мешканців із дев'яти областей України, підтвердивши, що найважче кризу пережили літні люди, особи з інвалідністю та родини з дітьми. У звіті також згадуються удари ЗСУ по енергетичних об'єктах у РФ, проте оцінити їхні наслідки наразі не вдалося через повну відмову російської сторони надавати інформацію чи доступ до територій.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністерство оборони Російської Федерації оприлюднило свою версію масштабної нічної атаки на українську територію. За інформацією російської сторони, удари завдавалися комбіновано за допомогою високоточного озброєння наземного базування та безпілотних літальних апаратів.