Они заставляли кричать «моя прелесть»: морпех рассказал о пытках изнутри плена

Военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Кузнецов провел в российском плену более трех лет и пережил системные пытки и психологическое давление.

Морпех о пытках в плену рф

По его словам, российские военные применяли электрошокеры и параллельно унижали пленных, заставляя их произносить абсурдные фразы. Во время избиений они требовали говорить "мое прелесть" или другие унизительные слова, сопровождая это насилием и издевательствами. После этого те же люди могли обращаться к пленным как к "братьям", что создавало ощущение полной психологической деформации и противоречивости их поведения.

Кузнецов описывает это как полную утрату логики и человечности со стороны россиян, называя это "маргарином в голове". По его словам, сначала тебя пытают, а потом говорят о братстве, что только усиливает психологическое давление.

Главным фактором, который помог выжить, стало осознание того, что дома ждут родные. Именно мысль о матери, сестре, девушке, друзьях и знакомых давала силы держаться и не сломаться. Он подчеркивает, что вера в возвращение домой и поддержка близких стали ключевыми для выживания после пережитого в Мариуполе и многолетнего содержания в изоляции.

Освобождение из плена произошло неожиданно. В один из дней в камеру вошел представитель СИЗО и назвал всего двух человек, приказав им подстричься. В это время стало ясно, что их готовят к обмену. После этого пленных помыли, сфотографировали, переодели в гражданскую одежду и начали оформление на освобождение.

Перед отправкой российские сотрудники даже пытались имитировать "человечность", спрашивая, понравилось ли им в России, как их кормили и приедут ли они "на кофе" после окончания войны. Такие вопросы, по словам военного, звучали абсурдно на фоне почти четырех лет, проведённых в бетонных стенах без нормальной жизни.

История Кузнецова — еще одно свидетельство системных пыток украинских военнопленных и полного пренебрежения нормами международного права со стороны России.

