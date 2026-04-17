logo

BTC/USD

77830

ETH/USD

2443.97

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

51.77

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Они заставляли кричать «моя прелесть»: морпех рассказал о пытках изнутри плена
commentss НОВОСТИ Все новости

Они заставляли кричать «моя прелесть»: морпех рассказал о пытках изнутри плена

Пытали шокером и заставляли кричать "моя прелесть": морпех рассказал о более 3 годах русского плена

17 апреля 2026, 18:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Кузнецов провел в российском плену более трех лет и пережил системные пытки и психологическое давление.

Они заставляли кричать «моя прелесть»: морпех рассказал о пытках изнутри плена

Морпех о пытках в плену рф

По его словам, российские военные применяли электрошокеры и параллельно унижали пленных, заставляя их произносить абсурдные фразы. Во время избиений они требовали говорить "мое прелесть" или другие унизительные слова, сопровождая это насилием и издевательствами. После этого те же люди могли обращаться к пленным как к "братьям", что создавало ощущение полной психологической деформации и противоречивости их поведения.

Кузнецов описывает это как полную утрату логики и человечности со стороны россиян, называя это "маргарином в голове". По его словам, сначала тебя пытают, а потом говорят о братстве, что только усиливает психологическое давление.

Главным фактором, который помог выжить, стало осознание того, что дома ждут родные. Именно мысль о матери, сестре, девушке, друзьях и знакомых давала силы держаться и не сломаться. Он подчеркивает, что вера в возвращение домой и поддержка близких стали ключевыми для выживания после пережитого в Мариуполе и многолетнего содержания в изоляции.

Освобождение из плена произошло неожиданно. В один из дней в камеру вошел представитель СИЗО и назвал всего двух человек, приказав им подстричься. В это время стало ясно, что их готовят к обмену. После этого пленных помыли, сфотографировали, переодели в гражданскую одежду и начали оформление на освобождение.

Перед отправкой российские сотрудники даже пытались имитировать "человечность", спрашивая, понравилось ли им в России, как их кормили и приедут ли они "на кофе" после окончания войны. Такие вопросы, по словам военного, звучали абсурдно на фоне почти четырех лет, проведённых в бетонных стенах без нормальной жизни.

История Кузнецова — еще одно свидетельство системных пыток украинских военнопленных и полного пренебрежения нормами международного права со стороны России.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что житель России Василий Гурулев, по словам его дочери Анастасии, был обманом вовлечен в контрактную службу вместо обещанной гражданской работы.
По ее информации, в марте 2026 года мужчина отозвался на объявление о наборе охранников складов. Впоследствии с ним связался рекрутер, сопровождавший процесс "трудоустройства" и посоветовавший не сообщать о проблемах со здоровьем во время медкомиссии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/reel/DTx8ReEiHZ_/?igsh=Zzdmb2I2d3A5d2hh
Теги:

Новости

Все новости