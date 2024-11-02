Они уже здесь: в ГУР раскрыли новые детали о переброске военных КНДР к украинской границе

В последнюю неделю октября 2024 года российское командование перебросило из приморского края РФ в районы вблизи с Украиной более 7 тысяч солдат армии Северной Кореи. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Отмечается, что северокорейские войска перемещали с помощью не менее 28 военно-транспортных бортов ВКС РФ.

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

Согласно сообщению украинской разведки, северокорейцев вооружили, в частности, 60-мм минометами и автоматами АК-12.

Кроме того, по данным ГУР Минобороны Украины, военным из Северной Кореи выдали пулеметы РПК/ПКМ, снайперскими винтовками СВД/СВЧ, ПТРК "Феникс" и РПГ-7.

"Также северным корейцам или, как их называют в российской оккупационной армии, "особым бурятам" выдали немного приборов ночного видения, тепловизоров, коллиматорных прицелов и биноклей", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — северокорейские войска, которые будут привлечены к боевым действиям против Украины, будут иметь проблемы с совместимостью с российскими силами и использованием техники. К такому выводу пришли аналитики Министерства обороны Великобритании.

Британское Минобороны ссылается на ранее раскрытые данные о том, что около 10 тысяч военнослужащих КНДР уже находятся на территории России, а некоторые из них "почти наверняка" развернуты в Курской области.

Также издание "Комментарии" сообщало – первые тысячи северокорейских военных находятся совсем недалеко от украинской границы. Украинские войска нанесли бы превентивный удар, но нужно дальнобойное оружие. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Офиса президента.



