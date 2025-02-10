Они умеют делать это на скорости: ВСУ неприятно удивили оккупантов (ВИДЕО)

Украинские воины эффектно уничтожили очередной российский "Град" на Луганском направлении. Изюминкой успешного удара беспилотников стало то, что в момент поражения РСЗО двигалась на высокой скорости. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Силы беспилотных систем.

У оккупантов снова минус "Град", теперь - на Луганском направлении. Фото: Википедия

"Операторы 412 полка NEMESIS в очередной раз подтвердили свое мастерство, уничтожив реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", которая двигалась на высокой скорости", — говорится в сообщении.

Как отмечают военные, поймать РСЗО — задача не из легких, ведь враг обычно использует тактику "удар-отход". Но "Граду" оккупантов это не помогло.

"Огневые позиции расположены в одном месте, а тайник — в другом, на расстоянии десятков километров. Однако качественная разведка и тщательное планирование позволяют нашим операторам осуществлять такие операции с высокой эффективностью", — добавили в Силах беспилотных систем.

"Комментарии" писали, что украинские военные моряки в начале января за сутки поразили сразу три вражеских средства ПВО. За один сутки были уничтожены и повреждены два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" и зенитно-ракетный комплекс "Оса". А в начале февраля ВСУ уничтожили ЗРК "Бук" россиян на временно оккупированной территории Запорожской области.

Кроме того, недавно Силы беспилотных систем ВСУ поразили еще один дорогостоящий российский зенитно-ракетный комплекс "Оса". Это комплекс предназначен для защиты от дронов, которые его и уничтожили. Один ЗРК "Оса" стоит около 10 миллионов долларов.

Портал "Комментарии" также сообщал в феврале, что украинские защитники уничтожили при помощи дронов российскую реактивную систему залпового огня "Град". Успех на одном из ключевых направлений в войне против страны-агрессора РФ — на счету батальона Flying Skull. Кроме того, была уничтожена редкая огнеметная система "Солнцепек".