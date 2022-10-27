logo

BTC/USD

20368.39

ETH/USD

1521.34

LTC/USD

54.96

USD/UAH

39.50

EUR/UAH

39.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Они похожи на игрушки, но помогут сражаться с Путиным. Микродроны Black Hornet уже в Украине.
commentss НОВОСТИ Все новости

Они похожи на игрушки, но помогут сражаться с Путиным. Микродроны Black Hornet уже в Украине.

Микродроны Black Hornet доставлены в Украину и активно используются украинскими военными.

27 октября 2022, 23:18
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Полномасштабное вторжение России привело к объединению цивилизованного мира вокруг Украины. Все большее число стран поставляют разнообразную военную технику для обороны от российского нападения. Помимо танков, ракетных комплексов, самоходных установок союзники отправляют и дроны. Одними из таких беспилотных летательных аппаратов оказались микродроны Balck Hornet – новейшее разведывательное оборудование. О том, что БПЛА появились в Украине, стало известно из соцсетей.

Они похожи на игрушки, но помогут сражаться с Путиным. Микродроны Black Hornet уже в Украине.

Микродроны Black Hornet в Украине. Фото из открытых источников

Первые сведения о возможной доставке микродронов Balck Hornet в Украину сообщили Великобритания и Норвегия, объявившие, что закупят эти военные аппараты для ВСУ.

В целом стоимость заключенного контракта составляет 9 млн. долларов, а один микродрон Balck Hornet стоит 40 тыс. долларов. Таким образом, Украина имеет возможность получить более 200 единиц этой техники.

Именно с помощью этих дронов ВСУ могут удачно охранять периметр, а из-за малых размеров каждый украинский военный может их носить в своем кармане. Один микродрон Balck Hornet может находиться в воздухе непрерывно до 25 минут, а вес его составляет всего 33 грамма.

Этот аппарат оснащен двумя камерами, которые можно использовать для наблюдения днем и ночью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что США перенесло дату доставки ядерного оружия в Европу на более короткие сроки из-за постоянных угроз Владимира Путина. Теперь это оружие должно прибыть до конца текущего года.

Также "Комментарии" писали о президенте Беларуси. По словам главной оппозиционерки , Лукашенко готовит свое общество к активной войне против Украины.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/TpyxaNews/status/1584553719311798272
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!