Они похожи на игрушки, но помогут сражаться с Путиным. Микродроны Black Hornet уже в Украине.

Полномасштабное вторжение России привело к объединению цивилизованного мира вокруг Украины. Все большее число стран поставляют разнообразную военную технику для обороны от российского нападения. Помимо танков, ракетных комплексов, самоходных установок союзники отправляют и дроны. Одними из таких беспилотных летательных аппаратов оказались микродроны Balck Hornet – новейшее разведывательное оборудование. О том, что БПЛА появились в Украине, стало известно из соцсетей.

Микродроны Black Hornet в Украине. Фото из открытых источников

Первые сведения о возможной доставке микродронов Balck Hornet в Украину сообщили Великобритания и Норвегия, объявившие, что закупят эти военные аппараты для ВСУ.

В целом стоимость заключенного контракта составляет 9 млн. долларов, а один микродрон Balck Hornet стоит 40 тыс. долларов. Таким образом, Украина имеет возможность получить более 200 единиц этой техники.

Именно с помощью этих дронов ВСУ могут удачно охранять периметр, а из-за малых размеров каждый украинский военный может их носить в своем кармане. Один микродрон Balck Hornet может находиться в воздухе непрерывно до 25 минут, а вес его составляет всего 33 грамма.

Этот аппарат оснащен двумя камерами, которые можно использовать для наблюдения днем и ночью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что США перенесло дату доставки ядерного оружия в Европу на более короткие сроки из-за постоянных угроз Владимира Путина. Теперь это оружие должно прибыть до конца текущего года.

Также "Комментарии" писали о президенте Беларуси. По словам главной оппозиционерки , Лукашенко готовит свое общество к активной войне против Украины.

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