Олимпийское перемирие может обернуться для Украины катастрофой. Какие угрозы

Олимпийское перемирие, которое предложил установить президент Франции Эммануэль Макрон с 26 июля по 11 августа, очень нужно России, ведь поможет захватчику эффективно подготовиться к новому наступлению в августе-сентябре, считает Роман Свитан.

Эммануэль Макрон

По его словам, врагу нужно несколько недель для того, чтобы завести свои войска на линию фронта и подготовить операцию. Как говорит Свитан, такие действия оптимально совершать в "тишине", когда нет прилетов и ничто не мешает. Поэтому, добавляет эксперт, своими миротворческими предложениями Макрон явно подыгрывает России.

При этом, по мнению эксперта, Макрон демонстрирует свое лидерство в Европе не теми методами, которые реально стали бы действенными.

По его словам, президент Франции мог бы развернуть авиационную базу в Одессе или Херсоне, чтобы французские пилоты поднимались для перехвата российских ракет и дронов, как это делали в Йемене во время атаки Ирана на Израиль. При этом Свитан добавил, что французские летчики считаются одними из лучших в мире.

Также эксперт подчеркнул, что руководство Украины прекрасно понимает все риски так называемого олимпийского перемирия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил на время проведения Олимпийских игр остановить все войны в мире, в том числе и в Украине. В этом вопросе он рассчитывает на помощь Китая.

При этом эксперты отмечают, что Украине трудно будет отказать Макрону, поскольку Киев должен демонстрировать, что он поддерживает перспективы мирного урегулирования военного конфликта. Впрочем, они также признают, что время перемирия Россия использует для подготовки нового наступления на Украину.