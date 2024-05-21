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Олигархи запустили кампанию, по принуждению Украины к капитуляции

Российские и украинские олигархи хотят принудить Украину к миру путем ее капитуляции перед Россией, считает социолог Игорь Эйдман. По его мнению, они уже даже запустили кампанию, которая должна привести к этому

сегодня, 20:48
Автор:
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Ткачик Олеся
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Стартовала кампания, которая должна принудить Украину к миру, и более того, чтобы она сама унизительно начала об этом просить кремлевского диктатора Владимира Путина, считает российский оппозиционный социолог Игорь Эйдман.

Олигархи запустили кампанию, по принуждению Украины к капитуляции

Игорь Эйдман

По его мнению, вероятно, эту кампанию организовали российские, а также некоторые украинские олигархи. Эйдман считает, что, вероятно речь идет об Романе Абрамовиче, Михаиле Фридмане, Викторе Пинчук и других.

"Всем им страшно надоела война и санкции. Хотят вернутся к своей довоенной жизни ценой сдачи Украины, в которую не верят, будучи ментальными торгашами, тупо считая ресурсы сторон, но не понимая в принципе, что такое боевой дух нации",
- заявил Эйдман.

При этом он обратил внимание на то, что в этой кампании по принуждению Украины к миру используют как бы оппозиционных спикеров, а также западных журналистов. Также в этом процессе, по мнению эксперта, задействовали и некоторых общественных деятелей из Украины.

Эйдман убежден, что эта кампания не будет иметь успеха, поскольку Украина просто не может проиграть. Падение Украины, считает эксперт, стало бы прологом к атаке России на страны НАТО, а это неминуемо бы привело к глобальной катастрофе. А этого, считает эксперт, мир допустить просто не может.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в последнее время слишком часто начали поднимать вопрос о прекращении войны в Украине путем переговоров с Россией. При этом начали звучать предположения о том, что якобы уже через несколько месяцев война в Украине будет заморожена по "корейскому сценарию". В то же время политологи убеждены, что такой сценарий не подходит Украине. Более того, они уверены, что на самом деле, речь идет об очередных минских договоренностях, которым просто дали новое название, чтобы не злить украинцев.




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Источник: https://t.me/igoreidman/1512
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