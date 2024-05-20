В западных СМИ активно обсуждают тему завершения войны в Украине по так называемому "корейскому сценарию", отмечает Петр Олещук. Но правда в том, что этот сценарий в классическом понимании не подходит Украине.

Война в Украине

По его словам, в Корейской войне напрямую воевали великие мировые государства. США при поддержке своих союзников и Китай при поддержке СССР. Это делало данный конфликт войной мирового масштаба, и, наконец, обусловило ее "замораживание", поскольку стороны не могли победить друг друга, а идти на эскалацию не собирались, потому что она могла означать только ядерную войну.

"Корейский сценарий" для Украины – это что? Введение американских войск? Создание американских баз? Ввоз американского ядерного оружия? Нет? Ну тогда это не "Корейский сценарий", а просто новое название для очередных "Минских договоренностей", которые, как все мы знаем, завершаются очередным нападением россиян"

, — отмечает политолог и добавляет, что просто "Минские договоренности" имеют плохие ассоциации, а когда все слышат о "Корейском сценарии", то всем на ум сразу приходит футуристическая Южная Корея, корейская поп-музыка, корейские бренды электроники и другие преимущества ведущего государства.

Но правда в том, подчеркивает эксперт, что все эти разговоры о "заморозке" не имеют к реалиям Корейской войны никакого отношения.

По мнению Олещука, ключевая проблема любых "сценариев заморозки" состоит в том, что они не учитывают отсутствие паритета между Украиной и ее врагом. Замораживать нужно то, что размораживать будет невыгодно. В этих условиях непонятно, как Россию заставят не начинать новую войну. Угрозы очередными санкциями, разумеется, действовать не будут, добавил эксперт.

При этом Олещук считает, что паритета можно достичь, нанося удары по российским НПЗ, и такие действия для РФ действительно болезненны. По его словам, об адекватности ответа россиянам, украинцам приходится думать самим, поскольку на Западе хотят, чтобы в этой войне "никто не выиграл и не проиграл", именно поэтому Киев вовремя не получил самолеты, потому что партнеры боялись, что Украина начнет побеждать в войне.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Штаты с помощью "корейского сценария" хотят спасти Россию.