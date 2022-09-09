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Олег Жданов совершенно не компетенный человек, человек-фейк - Тарас Чмут

Тарас Чмут высказался о военном аналитике Олеге Жданове

сегодня, 00:58
Автор:

Slava Kot
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Глава фонда для помощи украинской армии "Вернись живым" и военный аналитик Тарас Чмут высказался об известном видеоблогере Олеге Жданове. Такие заявления прозвучали в эфире "24 канала".

Олег Жданов совершенно не компетенный человек, человек-фейк - Тарас Чмут

Тарас Чмут критикует военного аналитика Олега Жданова. Фото из открытых источников

Во время очередного эфира журналиста Фарида Шарафмала на "24 Канале" с Тарасом Чмутом, украинский ведущий задал вопрос о российских самолетах. Он рассказал, что самолеты Российской Федерации периодически бомбят украинские территории даже не пересекая границу. И озвучил заявление без указания фамилии, но сообщил, что оно прозвучало из уст военного эксперта, достаточно известного в Украине.

По словам журналиста, заявление звучало так, что самолеты сбивать можно, но пока просто отсутствует политическое решение. И добавил, как украинским силам сбивать самолеты, даже не пересекающие границу, которые запускают ракеты с расстояния в сотни километров?

На что Тарас Чмут резко отреагировал и раскрыл имя автора этого провокационного заявления.

Олег Жданов совершенно не компетентный человек в вопросах, в которые его привлекают журналисты на эфиры. Это человек-фейк, у которого нет ни знаний, ни опыта, ни компетенции, — заявил Чмут.

Далее, глава фонда "Вернись живым" ответил на возможность украинской армии сбивать российские самолеты. Он заявил, что ракеты класса "воздух-воздух" Р-27, имеющие в ВСУ на вооружении, обладают способностью полета 70 км. А сами истребители, которые будут нести ракеты, должны вылететь фактически на территорию РФ, где размещены системы ПВО.

И в конце добавил, что у нас нет авиации, которая может уничтожать цели в одностороннем порядке.

Таймкод 33:15.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по словам британского аналитика ВСУ может взять в окружение 20 тыс. российских военных.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Hwa8aaPiEgg&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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