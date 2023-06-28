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Окончили восьмой класс: российская ракета убила сестер-школьниц во время удара по Краматорску

Девочки в сентябре должны были праздновать свои 15 лет

сегодня, 21:59
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российские захватчики нанесли ракетный удар по популярной пиццерии в Краматорске Донецкой области, где в числе их жертв находились 14-летние сестры-школьницы. Девушки в этом году закончили обучение в восьмом классе.

Окончили восьмой класс: российская ракета убила сестер-школьниц во время удара по Краматорску

Аксенченко Юлия и Анна (фото Управление образования Краматорского горсовета)

"С грустью и невыносимой болью сообщаем о гибели двух сестер Аксенченко Юлии и Анны, учениц Краматорской ООШ № 24", — это строки из сообщения управления образования Краматорского городского совета в собственном Telegram-канале.


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Погибшие девочки 4 сентября должны отпраздновать свое 15-летие.

"Трудно найти слова утешения, невозможно залечить боль и горечь от потери. Ведь смерть самых родных людей — большое испытание. В этот горький момент разделяем горе вашей семьи и вместе с вами склоняем голову в глубокой скорби", — заключают специалисты образовательного управления.

Вчера, 27 июня захватчики нанесли два ракетных удара в центр Краматорска. Одна из ракет попала в пиццерию, где в то время было много детей. Сразу сообщили, что оккупанты нанесли удары по ЗРК С-300, однако позже было установлено, что российские военные попали по городу двумя ракетами "Искандер".

28 июня представители Донецкой областной прокуратуры сообщили, что в настоящее время известно о девяти погибших , среди которых три несовершеннолетних школьницы — 17 и две 14 лет. По информации генерального прокурора Андрея Костина, всего в городе пострадали 60 человек.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СБУ задержали корректировщика ракетного удара по Краматорску . Украинские контрразведывательные службы смогли идентифицировать и задержать российского агента, корректировавшего ракетный удар по Краматорску 27 июня.


 



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Источник: https://t.me/kramuo/4154
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