Окно возможностей закрывается. Что РФ устроит в Украине до прибытия помощи от США

Во вторник, 23 апреля, Сенат Конгресса США проголосует за выделение военной помощи Украине, считает Максим Яли. По его прогнозам, на следующий день после этого президент США Джо Байден подпишет законопроект. После этого, добавляет политолог, все преграды для возобновления военной помощи Украине со стороны США будут сняты.

Война в Украине

При этом он подчеркнул, что американское оружие уже в Европе на складах, так что оно может поступить в Украину в считанные дни-недели.

"Но эти несколько недель будут для нас сложными, так как рашисты понимают, что невиданное "окно возможностей" для стремительного прорыва наших линий обороны закрывается. И они попытаются этим воспользоваться. То же самое касается и массированных ракетных обстрелов", - написал в Фейсбуке политолог.

Он прогнозирует, что все украинцы почувствуют прибытие военной помощи в страну узнав информацию о каком-то удачному пуске ATACMS по складам или аэродромам захватчиков на оккупированных территориях.

"Но нужно ещё подождать и потерпеть немного. Дальше станет легче", - отметил эксперт и добавил, что вряд ли следует ожидать какого-либо массированного наступления со стороны оккупантов летом в условиях отсутствия "снарядного голода" у Украины.

При этом Яли напомнил, что к тому времени в Украину уже должны прибыть первые 300 000 снарядов от Евросоюза в рамках "чешской инициативы".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин опять уверовал в то, что он может "захватить Киев за три дня" и пока не готов отказываться от этой идеи. Но, отмечают эксперты, помощь от США поломает все его планы.



