Оккупанты заявили о захвате еще одного населенного пункта на Харьковщине: появилась реакция ВСУ

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Кравцев Сергей
Российские пропагандистские СМИ начали распространять в сети информацию о якобы захвате Табаевки на Купянском направлении. Однако хвастовство оккупантов о взятии города не соответствует действительности, там продолжаются бои. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
По его словам, потеря Крахмального для ВСУ не столь важна, ведь наши защитники перешли на более выгодные позиции.
Фитьо добавил, что если у ВСУ есть возможность стать на лучшие рубежи, чтобы занять оборону и затем перейти к наступательным действиям, улучшить тактическое положение, то это будет сделано.
Он также подчеркнул, что командиры принимают правильные, обоснованные тактические решения по сохранению жизни своего личного состава.
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