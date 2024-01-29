Оккупанты заявили о захвате еще одного населенного пункта на Харьковщине: появилась реакция ВСУ

Российские пропагандистские СМИ начали распространять в сети информацию о якобы захвате Табаевки на Купянском направлении. Однако хвастовство оккупантов о взятии города не соответствует действительности, там продолжаются бои. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"В Купянском районе населенный пункт Крохмальное важен для российских войск, потому что это имиджево, им нужно перед выборами оказать хоть какую-то победу. В поселке Крохмальное до начала широкомасштабного вторжения проживало 45 человек, а на сегодняшний день там уже гражданских не было, поселок разрушен "Враг подает это как победу по масштабу похожую на взятие Берлина. Это все, чем оккупанты могут на сегодняшний день похвастаться", — рассказал Фитьо.

По его словам, потеря Крахмального для ВСУ не столь важна, ведь наши защитники перешли на более выгодные позиции.

"А то, что противник сейчас в своих пабликах хвастается Табаевкой, не соответствует действительности. Там происходят боевые действия, соответственно, никакой Табаевки враг не захватил. Поэтому вот такие минимальные продвижения на этой территории — все, на что смогли захватчики. А с нашей стороны" основное — сохранить жизнь военнослужащих", — отметил представитель Сухопутных войск.

Фитьо добавил, что если у ВСУ есть возможность стать на лучшие рубежи, чтобы занять оборону и затем перейти к наступательным действиям, улучшить тактическое положение, то это будет сделано.

Он также подчеркнул, что командиры принимают правильные, обоснованные тактические решения по сохранению жизни своего личного состава.

Читайте также на портале "Комментарии" — кому выгодна сегодняшняя ситуация в войне: что и когда может измениться. Эксперты детально проанализировали ситуацию.



