Оккупанты заявили о применении ВСУ нового оружия

Рубрики
МЕНЮ
Константин Куликов
ВСУ впервые применили управляемую авиабомбу JDAM ER, заявили российские пропагандисты. Ранее такой тип вооружения против Сил обороны применяли лишь российские оккупанты, чем наносили серьезное поражение укрепленным позициям ВСУ, а также живой силе украинских защитников. Об этом сообщают "Комментарии".
Управляемая авиабомба JDAM ER
Как заявляют россияне, боеприпас был применен против их снайперской группы, которая засела в укрепленном здании. Сброшенный боеприпас пробил два этажа, но не взорвался, как утверждают оккупанты. Тем не менее, бомба пробила два этажа перекрытий, пол подвала и ушла в землю.
JDAM — это обычные авиабомбы дооборудованные аэродинамическим комплектом с наведением по GPS массой от 230 до 960 кг и дальностью применения от 40-75 км у последней модификации JDAM-ER производства Boeing.
JDAM представляет собой комплект из крыльев, крепящихся в средней части бомбы, и хвостового блока, имеющего управляемое оперение, позволяющее бомбе маневрировать. Там же находится и компьютер с навигационным оборудованием. Бомбы, оборудованные комплектом JDAM, направляются к цели интегрированной инерциальной системой наведения в паре с GPS-приемником улучшенной точности, обеспечивая им объявленную дальность действия в 15 морских миль (28 км) от точки сброса (при сбросах с больших высот на сверхзвуковых скоростях дальность увеличивается). Для версии JDAM-ER дальность может достигать 75 км.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил об угрозе перехода войны в Украине в позиционную фазу, что выгодно России. Чтобы перевести конфликт снова в режим маневренной войны, Залужный в частности подчеркнул необходимость усиления авиационной компоненты ВСУ.
Тем временем, у Зеленского рассказали, когда могут пройти выборы.
Ни Украина, ни РФ не могут прорвать фронт: объяснение британской разведки.
А "Шахтер" сильнее "Динамо": неудачи киевлян продолжаются.
Обсуждения
Новости