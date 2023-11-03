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Оккупанты заявили о применении ВСУ нового оружия

Управляемая авиабомба дает возможность авиации производить бомбардировку целей, не входя в зону поражения ПВО противника

сегодня, 20:30
Автор:
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Константин Куликов
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ВСУ впервые применили управляемую авиабомбу JDAM ER, заявили российские пропагандисты. Ранее такой тип вооружения против Сил обороны применяли лишь российские оккупанты, чем наносили серьезное поражение укрепленным позициям ВСУ, а также живой силе украинских защитников. Об этом сообщают "Комментарии".

Оккупанты заявили о применении ВСУ нового оружия

Управляемая авиабомба JDAM ER

Как заявляют россияне, боеприпас был применен против их снайперской группы, которая засела в укрепленном здании. Сброшенный боеприпас пробил два этажа, но не взорвался, как утверждают оккупанты. Тем не менее, бомба пробила два этажа перекрытий, пол подвала и ушла в землю.


JDAM — это обычные авиабомбы дооборудованные аэродинамическим комплектом с наведением по GPS массой от 230 до 960 кг и дальностью применения от 40-75 км у последней модификации JDAM-ER производства Boeing.

JDAM представляет собой комплект из крыльев, крепящихся в средней части бомбы, и хвостового блока, имеющего управляемое оперение, позволяющее бомбе маневрировать. Там же находится и компьютер с навигационным оборудованием. Бомбы, оборудованные комплектом JDAM, направляются к цели интегрированной инерциальной системой наведения в паре с GPS-приемником улучшенной точности, обеспечивая им объявленную дальность действия в 15 морских миль (28 км) от точки сброса (при сбросах с больших высот на сверхзвуковых скоростях дальность увеличивается). Для версии JDAM-ER дальность может достигать 75 км.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил об угрозе перехода войны в Украине в позиционную фазу, что выгодно России. Чтобы перевести конфликт снова в режим маневренной войны, Залужный в частности подчеркнул необходимость усиления авиационной компоненты ВСУ.

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