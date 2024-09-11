Оккупанты заставляют дончан платить за воду, которой нет

У жителей Кировского района временно оккупированного Донецка в жилых помещениях до сих пор нет воды, но это не мешает оккупантам присылать им квитанции на оплату воды.

В Донецке в помещениях нет воды. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, дончане свирепствуют, поскольку им нужно отдавать деньги ни за что. Разобраться с коммунальным предприятием "Вода Донбасса" невозможно, так как ни один из трех рабочих номеров не отвечает, жалуются местные жители.

Как отмечает Центр сопротивления, причиной гуманитарного кризиса стали действия оккупантов, в том числе подрыв дамбы Каховской ГЭС, из-за чего произошло исчезновение воды в системах водоснабжения. Изменить ситуацию можно только путем полной деоккупации украинских земель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Харьковской области российские захватчики активизировали наступательные действия, в сутки враг совершает 7-8 атак, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "На Харьковщине, в частности в полосе ответственности нашей Третьей штурмовой, сейчас повысилось количество штурмовых действий противника. Враг пытается вернуть территории, утраченные в результате наших успешных наступательных действий", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что диктатор РФ Владимир Путин хочет, чтобы его самолет сопровождали истребители во время поездки в Турцию. Источники издания Middle East Eye рассказали, что Путин хотел бы прилететь в Турцию под охраной российских боевых самолетов, поскольку опасается, что Украина сможет атаковать его самолет. Именно по этой причине, по словам источников, визит российского диктатора в Анкару был отложен.