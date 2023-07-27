Оккупанты закрыли Арабатскую стрелку для гражданских: что происходит

Российские захватчики закроют доступ для гражданских на Арабатскую стрелку с вечера 31 июля, аргументируя это необходимостью "локализовать угрозу безопасности" аннексированного Крыма. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Крыминформ", со ссылкой на так называемое "управление ФСБ по Крыму".

Арабатская стрелка. Фото: из открытых источников

Сообщается, что созданный оккупантами "оперштаб Крыма" под председательством назначенного Россией "главы" полуострова Сергея Аксенова утвердил "решение" о невыдаче пропусков на Арабатскую стрелку гражданским с 20:00 31 июля.

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Попасть на косу смогут только сотрудники экстренных служб оккупантов, а также граждане, выполняющие "работы оборонного значения" и по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Меры, как утверждают оккупанты, вводятся до особого распоряжения и необходимы для "локализации угроз безопасности населению, военным и другим объектам", расположенным в оккупированном Крыму.

Стоит отметить, что в ноябре прошлого года украинская разведка сообщила, что коллаборантов и представителей оккупационной администрации переселяют на Арабатскую стрелку.

В декабре ЦНС сообщал, что оккупанты свезли похищенных пациентов из психбольниц Новой Каховки и Олешек в село Стрелковое на Арабатской стрелке.



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