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Оккупанты захватили важный объект в центре Бахмута, – ISW

При этом, американские аналитики считают, что так называемую "трассу жизни" оккупантам перерезать не удалось

сегодня, 08:10 comments3048
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские войска медленно, но все продолжают продвигать в разрушенном Бахмуте. Оккупанты продвигались к западу от Дубово-Васильовки. В частности, боевикам ЧВК "Вагнер", вероятно, удалось захватить железнодорожную станцию "Бахмут-2" в центре города. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW). 

Оккупанты захватили важный объект в центре Бахмута, – ISW

Бахмут. Фото: из открытых источников

Американские эксперты указали, что наемники "продвинулись к западу от железнодорожной ветки рядом со станцией и подошли к железнодорожной ветке к югу от станции".


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Также в отчете аналитики указали, что наемникам "Вагнера" не удалось перерезать участок шоссе 0506, которое называют "трассой жизни".

При этом аналитики отметили, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отрицал, что его наемники окружили Бахмут, и заявил, что слухи об окружении создают проблемы для них.                   

Кроме того, российские войска продолжали вести наступательные действия на линии Авдеевка-Донецк. В частности, они вели безуспешные наступательные операции в 13 км к северу от Авдеевки и в 32 км к юго-западу от Авдеевки в районе Первомайского. 

Также российские войска провели ограниченную наземную атаку в западной части Донецкой области вблизи Угледара.

Читайте также на портале "Комментарии" — пора прекратить "СВО": о чем говорит призыв Пригожина. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию проанализировали ситуацию.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Институте изучения войны ISW назвали причину, почему Пригожин призвал Кремль закончить "СВО".




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-21-2023
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