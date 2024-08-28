Оккупанты задумали подлость для Угледара: смогут ли ее воплотить в жизнь

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Ткачик Олеся
Российские захватчики в течение последних дней активизировали свои силы в двух направлениях. По информации аналитиков Deep State оккупанты хотят окружить Угледар, что в Донецкой области.
Угледар
В частности, аналитики издания подчеркивают, что в течение последних дней оккупанты активизировались на двух участках — западнее Павловки и возле Водяного.
При этом Deep State утверждает, что захватчики не смогли достичь цели, впрочем, все же преуспели.
Впоследствии аналитики издания добавили, что за прошедшие сутки россияне оккупировали Мемрик и Калиново. В то же время оккупанты продвинулись в Новогродовке, Константиновке, возле Михайловки, Лесовки и Водяного. По их данным, россияне в селе Калиново установили флаг с серпом и молотом.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина может потерять Угледар, если на этом направлении будут проходить необдуманные ротации.
Кроме того, "Комментарии" сообщали, что на Покровском направлении наблюдается очень сложная ситуация, враг бросил все силы и средства, чтобы продвинуться на этом направлении.
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