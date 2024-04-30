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Оккупанты яростно давят на фронте. Стало известно, начали ли свое «большое» наступление

Российские оккупанты начали давление на фронте, как следствие было принято решение отвести с некоторых позиций военных. Однако, как отметил в эфире 24 канала военный эксперт Петр Черник, речь пока не идет о начале «большого наступления»

сегодня, 20:05
Автор:
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Ткачик Олеся
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Россияне начали яростное давление на фронте, отмечает Петр Черник. По его словам, это происходит потому, что у врага есть стратегическая задача, а именно: он хочет выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Оккупанты яростно давят на фронте. Стало известно, начали ли свое «большое» наступление

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Впрочем, по словам военного эксперта, сейчас речь идет о так называемом идеологически-политическом моменте. Российский диктатор Владимир Путин требует хотя бы каких-либо побед на фронте ко дню его так называемой инаугурации, которая должна состояться 7 мая.

Как говорит Черник, враг думает, что если к этому времени сумеет захватить Часов Яр, то сможет вокруг этого события организовать мощную информационную кампанию, которую со всех сторон подсветят российские пропагандисты.

При этом военный эксперт подчеркнул, что пока речь не идет о том большом наступлении, которое анонсируют захватчики.

"Это тактический момент угождению Путину, ведь ему нужны хоть какие-то результаты",
– подчеркнул военный эксперт.

Кроме того, он добавил, что под угрозой находится не только Часов Яр, но и Лимано-Купянское направление, которое является огромным железнодорожным узлом. В этом контексте эксперт подчеркнул, что все, что страна-террорист поставляет на фронт, она туда довозит именно по железной дороге.

По информации военного эксперта только один 50-тонный вагон может брать до 500 снарядов 155 миллиметра или до 300 снарядов для реактивной системы залпового огня.

Также Черник добавил, что враги начали подготовку к более масштабному наступлению.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что страна-террорист Россия планирует начать свое большое наступление в конце весны или начале лета. Враг мечтает захватить больше территории в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.




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Источник: https://24tv.ua/chomu-rosiyani-aktivno-tisnut-fronti-chernik-nazvav-golovne-strategichne_n2545313
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Ігор

сегодня, 19:16

На початку незалежності, разом з питанням щоб не допустити зробити з України буферну зону війни. Ставало питання: перевести залізничну колію на європейський стандарт; перейти на латиницю. Як би це зараз було в нагоді: у росіян була б ускладнена логістика і інформаційний вплив всі ці роки. Всі зусилля вашбродь спрямували на: красти.


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