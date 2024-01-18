Оккупанты взялись за птицефабрики: что произошло

В оккупированной Луганщине захватчики решили "национализировать" птичью фабрику, поскольку не могут накормить жителей РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает портал "Комментарии".

Россияне продолжают экспроприацию имущества. Фото из открытых источников

Сообщается, что в связи с неспособностью российского правительства удовлетворить потребность населения в продуктах, в частности речь идет о куриных яйцах, в Луганской области оккупационная администрация решила захватить единственную действующую птицефабрику региона.

Одна из причин, почему оккупанты решили экспроприировать птицефабрику, — недовольство постоянно растущими ценами на продукцию, которую продает фабрика.

Отмечается, что российские силовики возбудили против руководства фабрики уголовное дело и планируют ввести на предприятие временную администрацию. После этого, пишет Центр сопротивления, россияне собираются "национализировать" фабрику и передать ее в нужные руки.

Центр национального сопротивления добавил, что ситуация показательно демонстрирует институт "частной собственности" в РФ и уровень мышления ставленников Кремля, готовых разворовать и захватить любое имущество, приносящее деньги.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики составляют списки "неблагонадежных" граждан Украины, которые, проживая на временно оккупированных территориях, отказываются от получения российских документов. Наличие паспорта РФ сейчас является основным условием проживания на временно оккупированных территориях. Захватчики ввели обязательный военный учет для мужчин. Теперь обратиться в оккупационные администрации могут только те мужчины, которые зарегистрированы в военкомате.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин не исключает, что в ближайшее время российские захватчики могут начать новое наступление на юге и востоке Украины. При этом офицер не считает даже "космическим сценарием" новое наступление россиян на Киев.

