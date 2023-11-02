Оккупанты вывозят технику из Бердянска: в ВСУ рассказали, что происходит

На публику россияне заявляют, что предоставление Украине американских ракет ATACMS никак не повлияет на ход боевых действий, но на самом деле действия захватчиков говорят об обратном. Уже сейчас россияне пытаются переместить свою технику подальше от линии фронта, потому что понимают, что у Украины уже есть оружие, которым она может сильно ударить по тыловым районам врага. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

Бердянск. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, что россияне будут паниковать еще больше, после того, как у Украины появятся первые истребители F-16.

"Если появляются средства поражения с соответствующим радиусом действия и техническими характеристиками, то противник должен как-то реагировать – это очевидно", — прокомментировал Юрий Игнат.

Он отметил, россияне не хотят, чтобы повторилась история, которая уже приключилась в Крыму, после чего Москва начала выводить свой флот на базы Новороссийска.

"Поэтому если в Украине появляются средства, которые могут достать противника, то противник будет на это реагировать", — подытожил Юрий Игнат.

Читайте также на портале "Комментарии" — группа высокопоставленных республиканцев в Конгрессе США обралась с призывом к президенту Джо Байдену передать Украине ракеты ATACMS большей дальности.

Также издание "Комментарии" сообщало – после долгих переговоров, Украина, наконец, получила американские ракеты ATACMS, которыми уже нанесла удары по местам базирования российской авиации во временно оккупированных Луганске и Бердянске. В Белом доме подтвердили, что передали нам ракеты, имеющие радиус действия 165 км (а не 300 км), зато имеющих большее количество кассетных зарядов (950, а не 300) по сравнению с более дальнобойной модификацией. Почему США решились на такой шаг лишь сейчас? Что изменится на фронте в связи с появлением у Украины ATACMS? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



