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Оккупанты выпустили по Днепропетровщине 7 ракет: глава ОВА раскрыл подробности

Шесть ракет удалось сбить силами ПВО

сегодня, 08:00 comments1374
Автор:

Кравцев Сергей
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Днепропетровская область оказалась под массированным ракетным обстрелом российских оккупационных войск. Враг рано утром 5 июля выпустил по Днепропетровской области семь ракет. С шестью ракетами успешно справились украинские силы ПВО. "Прилет" ракеты вызвал возгорание частного сектора в Покрове. Как передает портал "Комментарии", об этом на своей странице в Telegram рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Оккупанты выпустили по Днепропетровщине 7 ракет: глава ОВА раскрыл подробности

Обломки одной из ракет упали в Днепре. Фото: Валентин Резниченко

Резниченко написал у себя в Telegram, что сосед, который постоянно норовит лишить украинцев части территорий, выпустил под Днепропетровщине сразу 7 ракет. 

По словам Валентина Резниченко, пожар произошел также в самом Днепре, но это не стало причиной попадания ракеты. Причина небольшого возгорания в том, что упал обломок российской ракеты. Сама же ракета была успешно сбита в воздухе. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, никто не пострадал, жертв нет.

Но не так все хорошо в городе Покров, где зафиксирован "прилет" в частный сектор. Часть домов напрочь разрушены, еще несколько домов остались без стекол. Вследствие взрыва произошел пожар, на месте уже работаю спасатели и полицейские. По той информации, которая есть на этот момент – пострадавших и жертв нет. 

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Источник: https://t.me/dnipropetrovskaODA/1256
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