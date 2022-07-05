Оккупанты выпустили по Днепропетровщине 7 ракет: глава ОВА раскрыл подробности

Днепропетровская область оказалась под массированным ракетным обстрелом российских оккупационных войск. Враг рано утром 5 июля выпустил по Днепропетровской области семь ракет. С шестью ракетами успешно справились украинские силы ПВО. "Прилет" ракеты вызвал возгорание частного сектора в Покрове. Как передает портал "Комментарии", об этом на своей странице в Telegram рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Обломки одной из ракет упали в Днепре. Фото: Валентин Резниченко

Резниченко написал у себя в Telegram, что сосед, который постоянно норовит лишить украинцев части территорий, выпустил под Днепропетровщине сразу 7 ракет.

По словам Валентина Резниченко, пожар произошел также в самом Днепре, но это не стало причиной попадания ракеты. Причина небольшого возгорания в том, что упал обломок российской ракеты. Сама же ракета была успешно сбита в воздухе. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, никто не пострадал, жертв нет.

Но не так все хорошо в городе Покров, где зафиксирован "прилет" в частный сектор. Часть домов напрочь разрушены, еще несколько домов остались без стекол. Вследствие взрыва произошел пожар, на месте уже работаю спасатели и полицейские. По той информации, которая есть на этот момент – пострадавших и жертв нет.

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