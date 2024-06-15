Оккупанты ввели в школах курсы "полицаев": что известно

На базе средних школ временно оккупированной Херсонщины оккупанты начали процесс формирования специализированных классов, в которых будут готовить полицаев.

РФ усиливает контроль за жителями оккупации. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, инициатива пришла из Кремля и пытается активно внедряться местными оккупационными властями. Речь идет о классах Росгвардии.

Отмечается, что дети будут проходить военные учения и "патриотическое воспитание", которое, прежде всего, будет предусматривать оправдание нацистских преступлений РФ. После окончания спецкурса выпускники будут получать первичное сержантское звание и выполнять работу полицаев.

По данным Центра сопротивления, в оккупированном Скадовске первый такой класс будет открыт уже с начала нового учебного года. Планируется, что подобные спецклассы будут в каждой школе оккупированной области. Первые такие классы оккупанты начали активно организовывать с начала полномасштабного вторжения. Так называемые кадетские классы уже работают на временно захваченных территориях Запорожской области.

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