logo

BTC/USD

65954.47

ETH/USD

3473.62

LTC/USD

77.43

USD/UAH

41.00

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты ввели в школах курсы "полицаев": что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты ввели в школах курсы "полицаев": что известно

В школах на захваченных территориях будут преподавать спецкурсы для будущих "полицаев"

сегодня, 00:35
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

На базе средних школ временно оккупированной Херсонщины оккупанты начали процесс формирования специализированных классов, в которых будут готовить полицаев.

Оккупанты ввели в школах курсы "полицаев": что известно

РФ усиливает контроль за жителями оккупации. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, инициатива пришла из Кремля и пытается активно внедряться местными оккупационными властями. Речь идет о классах Росгвардии.

Отмечается, что дети будут проходить военные учения и "патриотическое воспитание", которое, прежде всего, будет предусматривать оправдание нацистских преступлений РФ. После окончания спецкурса выпускники будут получать первичное сержантское звание и выполнять работу полицаев.

По данным Центра сопротивления, в оккупированном Скадовске первый такой класс будет открыт уже с начала нового учебного года. Планируется, что подобные спецклассы будут в каждой школе оккупированной области. Первые такие классы оккупанты начали активно организовывать с начала полномасштабного вторжения. Так называемые кадетские классы уже работают на временно захваченных территориях Запорожской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден на саммите G7 подписали двустороннее соглашение о безопасности, направленное на усиление оборонных возможностей Украины. Соглашение подписано на 10 лет. Соглашение безопасности является еще одним шагом на пути к членству Украины в НАТО и подтверждает поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине отдельные категории мужчин в возрасте до 25 лет также могут быть мобилизованы, хотя новый закон предусматривает мобилизацию военнообязанных, которым исполнилось 25 лет. "Резервисты — это те, кто раньше проходили военную службу, окончили военную кафедру или те, кого признали непригодными к прохождению военной службы в мирное время и ограниченно пригодными для службы в особый период", — рассказала адвокат Ольга Леонтьева.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/klasy-politsayiv-okupanty-formuyut-u-shkolah-tot-hersonshhyny/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости