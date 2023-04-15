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Оккупанты вплотную приблизились к еще одному городу на Донбассе

Наибольшая активность боевых действий наблюдается в Кременских лесах и в направлении Белогоровки

сегодня, 11:07
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские захватчики имели определенные успехи в направлении Белогоровки и уже вплотную приблизились к населенному пункту. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.

Оккупанты вплотную приблизились к еще одному городу на Донбассе

Российские военные. Фото: из открытых источников

Глава Северодонецкой РВА отметил, что наибольшая активность боевых действий наблюдается в Кременских лесах и в направлении Белогоровки.                                                


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"Ситуация остается сложной. Интенсивность боевых действий не уменьшается. Наибольшая активность — это Кременские леса, это Белогоровка. Россияне имели определенные успехи в направлении Белогоровки, они приблизились вплотную к населенному пункту", — рассказал Власенко.

Обстрелы деоккупированных территории Луганской области увеличились, подтвердил глава РВА: "Интенсивность артиллерийских обстрелов не спадает, продолжаются авиационные удары. На Луганщине линия фронта без изменений за исключением направления Белогоровки".

Вместе с тем в отчете Институт изучения войны от 15 апреля не фиксировал каких-то значительных продвижений оккупантов в направлении Белогоровки. Аналитики утверждают, что силы РФ вели ограниченные наступательные действия в районе Кременной.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Институте изучения войны рассказали, зачем Кремль поднял по тревоге Тихоокеанский флот.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WcGf2IWigaE
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Обсуждения

украинец

сегодня, 10:50

Слава Украiнi !!! Щоб була наша ,,, Перемога ,,, потрiбно дати росiянам ,,, нашоi Горiлки ,,, !!! Притом у не 40 , а ± 60 градусiв i швидко , це Тед Зброя !!!


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