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Оккупанты возобновили штурм Харьковщины: что известно

Бои на Харьковщине продолжаются - враг возобновил штурм возле Глубокого, ожидается наращивание огня

сегодня, 11:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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11 мая российские захватчики возобновили штурмовые действия возле населенного пункта Глубокое на Харьковщине. Силы обороны ожидают усиления вражеского огня. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "УП", ссылаясь на собеседника в военных кругах.

Оккупанты возобновили штурм Харьковщины: что известно

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Утром противник возобновил штурмовые действия на отдельных направлениях в полосе населенного пункта Глубокое. Вел артиллерийский обстрел по направлению Старицы. Ожидается дальнейшее наращивание огня и на других направлениях, в частности Стрелечье-Глыбокое" – говорится в сообщении.

Как добавляет источник, на Волчанском направлении штурмовых действий врага пока нет.

Отметим, 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире общенационального телемарафона рассказал, что "серая зона" в Харьковской области после активизации оккупантов на границе с РФ растет. Военные объяснили, что это за территория и как она там появилась. 

Читайте также на портале "Комментарии" — в Институте изучения войны (ISW) считают, что российские наступательные операции вдоль границы в Харьковской области, скорее всего, имеют стратегическую цель привлечь и закрепить украинские силы на этой оси, чтобы сделать возможным российское продвижение в другие районы востока Украины.

По оценкам американских военных аналитиков, российские войска начали наступательную операцию вдоль российско-украинской границы на севере Харьковской области утром 10 мая и достигли значительных тактических успехов. Российские войска, вероятно, проводят начальную фазу наступательной операции на севере Харьковщины, которая имеет ограниченные оперативные цели, но направлена на достижение стратегического эффекта — отвлечение военных и техники с других критических участков фронта на востоке Украины. 




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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2024/05/11/7455297/
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