Оккупанты в Мелитополе включили украинскую связь: что задумал враг

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Кравцев Сергей
Российские захватчики включили украинскую связь в Мелитополе и пытаются таким образом выявить местных партизан. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
Мелитополь. Фото: из открытых источников
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Мэр пояснил, что россияне подготовились – привезли локационную станцию, которая может прослушивать мобильную связь и контролировать трафик. Также где-то они включили украинскую связь и надеются таким способом выявить украинских партизан или хотя бы подслушать, какие настроения у населения, о чем говорят люди.
Отметим, ранее Иван Федоров рассказал о новой волне запугивания и шантажа со стороны рашистов. Российские оккупанты запугивают местных жителей в Запорожской области – в селах Мелитопольского района, прилегающих к Молочному лиману, они настоятельно предлагают местным жителям эвакуироваться или искать бомбоубежища.
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