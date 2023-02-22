Оккупанты в Мелитополе включили украинскую связь: что задумал враг

Российские захватчики включили украинскую связь в Мелитополе и пытаются таким образом выявить местных партизан. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

Мелитополь. Фото: из открытых источников

"На временно занятых территориях и через год после оккупации жители оказывают отчаянное сопротивление. Оккупанты хотят остановить это любым способом", — заявил Иван Федоров.

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Мэр пояснил, что россияне подготовились – привезли локационную станцию, которая может прослушивать мобильную связь и контролировать трафик. Также где-то они включили украинскую связь и надеются таким способом выявить украинских партизан или хотя бы подслушать, какие настроения у населения, о чем говорят люди.

"Это такая же провокация, как и с российскими военными авто, на которые захватчики устанавливали украинские номера и флаги и ездили по селам, чтобы обнаружить тех, кто будет радоваться украинским воинам", — считает мэр города.

Отметим, ранее Иван Федоров рассказал о новой волне запугивания и шантажа со стороны рашистов. Российские оккупанты запугивают местных жителей в Запорожской области – в селах Мелитопольского района, прилегающих к Молочному лиману, они настоятельно предлагают местным жителям эвакуироваться или искать бомбоубежища.

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