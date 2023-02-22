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Российские оккупанты готовят провокации в Запорожской области, - Иван Федоров

Оккупанты активизировались накануне 23-24 февраля

сегодня, 13:08
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Автор:

Константин Куликов

Российские оккупанты запугивают местных жителей в Запорожской области — в селах Мелитопольского района, прилегающих к Молочному лиману, они настоятельно предлагают местным жителям эвакуироваться или искать бомбоубежища. Об этой новой волне запугивания и шантажа со стороны рашистов сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передают "Комментарии".

Российские оккупанты готовят провокации в Запорожской области, - Иван Федоров

Росіяни готують можливі провокації в Мелітополі

"Захватчики привыкли действовать по "донецкому сценарию": или пугать жителей "злыми Вооруженными силами Украины", чтобы люди не ожидали возвращения Украины, или хуже — устраивают провокации, чтобы потом обвинить ВСУ, — написал в Telegram Иван Федоров. 


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Мэр Мелитополя призвал не поддаваться на провокации оккупантов:

"В который раз обращаюсь к местным жителям — не слушайте пропаганду от оккупантов. Пока наши Силы обороны бьют исключительно по врагу, цель рашистов — любыми способами захватить как можно больше земли".

Напомним, что, по мнению экспертов, у России нет на данный момент наступательного потенциала. На этом фоне Путин опять заговорил о ядерном оружии, а Пригожин возобновил набор заключенных в ряды ЧВК "Вагнер".

Возможных провокаций от России ожидают на "День Красной армии и флота" — 23 февраля и годовщину вторжения в Украину — 24 февраля.

Рядом экспертов Мелитополь называется ключевым городом для возможного контрнаступления Украины при освобождении юга страны и Крыма, поскольку обладание им разрезает так называемый сухопутный коридор из РФ в Крым. Здесь же находилась штаб-квартира оккупационной администрации, созданной рашистами в Запорожской области. 

В Украине продолжается формирование "Гвардии наступления", задача которой — освобождение захваченных территорий и закрепление границы 1991 года. В ее ряды планируют набрать около 30 тысяч человек, которые составят восемь штурмовых бригад. Количество этого штурмового соединения эксперты приравнивают к общевойсковой армии.







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