Оккупанты в Крыму усилили давление на жителей: кого преследуют

Во временно оккупированном Крыму за последние два месяца наблюдается значительное обострение религиозных преследований. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра национального сопротивления.



Фото Центра национального сопротивления

По данным центра, силовики активизировали давление на верующих, не относящихся к "скрепным" конфессиям.

“К примеру, за это время в Евпатории оккупанты демонтировали Крестовоздвиженский храм ПЦУ, а членов общины заставляют платить расходы на снос. Аналогичное происходит и среди мусульманских общин. Последние облавы и закрытие религиозных мусульманских школ, если не признают крымского муфтия, свидетельствуют о давлении на верующих. Также, Верховный суд Крыма недавно усилил наказание для членов свидетелей Иеговы, заменив условные сроки на реальные заключения", — сообщили в Центре.

Специалисты также объяснили, что такое обострение в преследовании верующих других конфессий следует увязывать с политической ситуацией в регионе. "В частности, с намерением российских силовиков воспользоваться вниманием мирового сообщества, которое сосредоточено на войне, чтобы уничтожить потенциальные центры сопротивления своей оккупационной администрации", — отметили в Центре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на временно оккупированных территориях захватчики проводят свою преступную политику, в результате которой украинцы теряют свое имущество.

Захватчики не останавливаются в своих желаниях забрать последнее у украинцев, которые не могут "оформить" свою недвижимость в соответствии с условиями, установленными Москвой. Поэтому оккупанты регулярно признают "безхозными" помещения, которые они считают нужным забрать.



