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Оккупанты в Крыму усилили давление на жителей: кого преследуют

Почему в Крыму усилили религиозные преследования

сегодня, 17:33
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Кречмаровская Наталия

Во временно оккупированном Крыму за последние два месяца наблюдается значительное обострение религиозных преследований. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра национального сопротивления.

Оккупанты в Крыму усилили давление на жителей: кого преследуют

Фото Центра национального сопротивления

По данным центра, силовики активизировали давление на верующих, не относящихся к "скрепным" конфессиям.

“К примеру, за это время в Евпатории оккупанты демонтировали Крестовоздвиженский храм ПЦУ, а членов общины заставляют платить расходы на снос. Аналогичное происходит и среди мусульманских общин. Последние облавы и закрытие религиозных мусульманских школ, если не признают крымского муфтия, свидетельствуют о давлении на верующих. Также, Верховный суд Крыма недавно усилил наказание для членов свидетелей Иеговы, заменив условные сроки на реальные заключения", — сообщили в Центре.

Специалисты также объяснили, что такое обострение в преследовании верующих других конфессий следует увязывать с политической ситуацией в регионе. "В частности, с намерением российских силовиков воспользоваться вниманием мирового сообщества, которое сосредоточено на войне, чтобы уничтожить потенциальные центры сопротивления своей оккупационной администрации", — отметили в Центре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на временно оккупированных территориях захватчики проводят свою преступную политику, в результате которой украинцы теряют свое имущество.

Захватчики не останавливаются в своих желаниях забрать последнее у украинцев, которые не могут "оформить" свою недвижимость в соответствии с условиями, установленными Москвой. Поэтому оккупанты регулярно признают "безхозными" помещения, которые они считают нужным забрать.




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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/zachystka-viruyuchyh-kreml-zmitsnyuye-kontrol-u-aneksovanomu-krymu/
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