Оккупанты уже столкнулись с дефицитом оружия: что ищет Россия по всему миру

В стране-агрессоре уже возник дефицит высокотехнологичных чипов иностранного производства. Эти чипы были обязательным составляющим высокоточного оружия. и годами Россия использовала именно их. Теперь Минобороны РФ приходится лихорадочно искать чипы западного производства, чтобы восполнить запасы, ведь из-за санкций процесс производства нового оружия фактически остановлен. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Politico".

Российское оружие. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, шесть месяцев изнурительной войны в Украине привели к тому, что Москва испытывает технологический дефицит. Сейчас России приходится использовать то оружие, которое еще могут производить в России, ведь его производство было налажено еще со времен СССР, но это не новое высокотехнологичное оружие, а старые образцы.

СМИ обращает внимание, что исход войны в Украине как раз и может зависеть от того, удастся ли России найти варианты, как восстановить доступ к высокотехнологичным чипам. Украина это хорошо понимает, поэтому активно работает с западными партнерами, предупреждая международные организации о недопустимости продажи России чипов.

Журналистам стало известно, что из 25 товаров, которые наиболее отчаянно ищет Россия, почти все – это микрочипы производства американских фирм Marvell, Intel, Holt, ISSI, Microchip, Micron, Broadcom и Texas Instruments.

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