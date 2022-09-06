logo

BTC/USD

19827.05

ETH/USD

1657.68

LTC/USD

59.05

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

40.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты уже столкнулись с дефицитом оружия: что ищет Россия по всему миру
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты уже столкнулись с дефицитом оружия: что ищет Россия по всему миру

Существует опасность, что страна-посредник может покупать необходимые товары, а затем продавать их Москве

сегодня, 17:15
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В стране-агрессоре уже возник дефицит высокотехнологичных чипов иностранного производства. Эти чипы были обязательным составляющим высокоточного оружия. и годами Россия использовала именно их. Теперь Минобороны РФ приходится лихорадочно искать чипы западного производства, чтобы восполнить запасы, ведь из-за санкций процесс производства нового оружия фактически остановлен. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Politico".

Оккупанты уже столкнулись с дефицитом оружия: что ищет Россия по всему миру

Российское оружие. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, шесть месяцев изнурительной войны в Украине привели к тому, что Москва испытывает технологический дефицит. Сейчас России приходится использовать то оружие, которое еще могут производить в России, ведь его производство было налажено еще со времен СССР, но это не новое высокотехнологичное оружие, а старые образцы.

СМИ обращает внимание, что исход войны в Украине как раз и может зависеть от того, удастся ли России найти варианты, как восстановить доступ к высокотехнологичным чипам. Украина это хорошо понимает, поэтому активно работает с западными партнерами, предупреждая международные организации о недопустимости продажи России чипов. 

Журналистам стало известно, что из 25 товаров, которые наиболее отчаянно ищет Россия, почти все – это микрочипы производства американских фирм Marvell, Intel, Holt, ISSI, Microchip, Micron, Broadcom и Texas Instruments.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Херсонском направлении оккупанты продолжают массово бежать от ВСУ (ФОТО).

Также издание "Комментарии" сообщало — шиза крепчает: о чем говорит приговор журналисту Ивану Сафронову – чего ждать дальше в России. Эксперты разобрали ситуацию специально для нашего издания.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/the-chips-are-down-russia-hunts-western-parts-to-run-its-war-machines/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Syndication
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!