На Херсонском направлении оккупанты продолжают массово бежать от ВСУ (ФОТО)

Как передает портал "Комментарии", украинские защитник усиливают свое давление на южном направлении, в частности продолжает активно контрнаступление в Херсонской области. Понимая обреченность ситуации, россияне продолжают массово бежать от украинской армии, бросая оружие, экипировку и важные документы.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В частности, украинские защитники выложили в соцсети фото, на которых видно, что обнаружили на месте, где располагался лагерь воинской части 35390 с местом постоянной дислокации на Сахалине. Кроме брошенных гранатометов и автоматов также были найдены документы со списками личного состава.

Отмечается, что сахалинские вояки бежали с поля боя быстрее, чем мобилизованные местные жители Донбасса.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин посетит Казахстан 14 сентября. Это станет его первой заграничной поездкой с начала пандемии COVID-19, с 2020-го. Чего ожидать от сближения КНР и Казахстана? Что это значит в ракурсе российско-украинского противостояния? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — сегодня, 6 сентября, должен быть представлен доклад МАГАТЭ по результатам миссии на Запорожской АЭС. Тему российского ядерного шантажа на ЗАЭС подняли накануне президенты Украины Владимир Зеленский и Франции Эммануэль Макрон, которые пообщались по телефону. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что из-за новых обстрелов станции со стороны российских военных, отключилась последняя линия, соединявшая ЗАЭС с энергосистемой Украины. Как ситуация может развиваться дальше? Почему мир не вводит соответствующие санкции против России – за ядерный терроризм? Наши журналисты с этими вопросами обратилось к экспертам.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!