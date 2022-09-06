logo

BTC/USD

19897.10

ETH/USD

1670.29

LTC/USD

59.89

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

40.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией На Херсонском направлении оккупанты продолжают массово бежать от ВСУ (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

На Херсонском направлении оккупанты продолжают массово бежать от ВСУ (ФОТО)

Отступая, россияне оставляют на позициях свои вещи и ценные документы

сегодня, 14:02
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Как передает портал "Комментарии", украинские защитник усиливают свое давление на южном направлении, в частности продолжает активно контрнаступление в Херсонской области. Понимая обреченность ситуации, россияне продолжают массово бежать от украинской армии, бросая оружие, экипировку и важные документы.

На Херсонском направлении оккупанты продолжают массово бежать от ВСУ (ФОТО)

Российские войска. Фото: из открытых источников

В частности, украинские защитники выложили в соцсети фото, на которых видно, что обнаружили на месте, где располагался лагерь воинской части 35390 с местом постоянной дислокации на Сахалине. Кроме брошенных гранатометов и автоматов также были найдены документы со списками личного состава.

Отмечается, что сахалинские вояки бежали с поля боя быстрее, чем мобилизованные местные жители Донбасса.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин посетит Казахстан 14 сентября. Это станет его первой заграничной поездкой с начала пандемии COVID-19, с 2020-го. Чего ожидать от сближения КНР и Казахстана? Что это значит в ракурсе российско-украинского противостояния? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — сегодня, 6 сентября, должен быть представлен доклад МАГАТЭ по результатам миссии на Запорожской АЭС. Тему российского ядерного шантажа на ЗАЭС подняли накануне президенты Украины Владимир Зеленский и Франции Эммануэль Макрон, которые пообщались по телефону. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что из-за новых обстрелов станции со стороны российских военных, отключилась последняя линия, соединявшая ЗАЭС с энергосистемой Украины. Как ситуация может развиваться дальше? Почему мир не вводит соответствующие санкции против России – за ядерный терроризм? Наши журналисты с этими вопросами обратилось к экспертам.

На Херсонском направлении оккупанты продолжают массово бежать от ВСУ (ФОТО) - фото 2
На Херсонском направлении оккупанты продолжают массово бежать от ВСУ (ФОТО) - фото 3
На Херсонском направлении оккупанты продолжают массово бежать от ВСУ (ФОТО) - фото 4



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

sexxx

сегодня, 13:42

Бесплатный секс интересует? Здесь девушки и женщины хотят от тебя только секс, можешь убедиться в этом сам ------- https://dyx.dk/slyv

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!