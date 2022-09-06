Что изменится после визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС: почему мир тянет с новыми санкциями против РФ

Сегодня, 6 сентября, должен быть представлен доклад МАГАТЭ по результатам миссии на Запорожской АЭС. Тему российского ядерного шантажа на ЗАЭС подняли накануне президенты Украины Владимир Зеленский и Франции Эммануэль Макрон, которые пообщались по телефону. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что из-за новых обстрелов станции со стороны российских военных, отключилась последняя линия, соединявшая ЗАЭС с энергосистемой Украины. Как ситуация может развиваться дальше? Почему мир не вводит соответствующие санкции против России – за ядерный терроризм? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Фото: DW

Окружение ВСУ россиян на юге может способствовать тому, что они сами отступят

Политический и экономический эксперт, глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок рассуждает так:

"Ситуацию вокруг ЗАЭС во многом будут моделировать ВСУ. Что они сейчас с успехом и делают, демонстрируя продвижение на юге. Главное, чтобы динамика не уменьшалась".

По мнению эксперта, возлагать надежды на то, что отчет МАГАТЭ или присутствие ее сотрудников на станции каким-то образом поспособствует демилитаризации ЗАЭС, не приходится.

"Миссия МАГАТЭ не имеет целью способствовать демилитаризации. По сути своей организация не приспособлена к этому. И приезд ее сотрудников было обусловлен проверкой безопасной работы атомной электростанции, – поясняет эксперт. – Конечно, в выводах МАГАТЭ могут быть отмечены некое внешнее влияние, которое стало причиной нарушения работы ЗАЭС. Но я уверен, что там не будет указано, откуда прилетели снаряды и чьи они. Так что вряд ли эти выводы дадут основание для введения новых санкций против РФ. Тем более, что санкции вводятся и усиливаются не за те или иные российские злодеяния на территории Украины, а в целом за агрессию".

Валерий Клочок уверен, что исключительно военное давление со стороны ВСУ, уничтожение, окружение российских войск на юге Украины способствует тому, что они сами отступят. В том числе с территории Энергодара и ЗАЭС.

Миссия МАГАТЭ могла бы временно исполнять роль своеобразного посредника

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин думает, что одна из причин, почему не вводятся дополнительные санкции касательно РФ за тот же ядерный терроризм – это желание международного сообщества не потерять возможности хоть какого-то влияния на ситуацию.

Потому что такое решение закрывает возможности для любых дальнейших переговоров, – поясняет эксперт. – А в сложной ситуации с ЗАЭС со стороны международного сообщества явно просматривается желание оставить возможность некого переговорного формата, возможности какого-то контроля". "Обратите внимание, что даже американская власть, настроенная достаточно жестко по отношению к стране-агрессору, не готова признать Россию страной-спонсором терроризма

По мнению Алексея Якубина, ключевым является формирование на ЗАЭС постоянно действующей миссии МАГАТЭ, которая не позволяла бы РФ провести абсолютную оккупацию станции.

"Понятно, что и сейчас россияне ее контролируют. Но работает там украинский персонал, – отмечает политолог. – Мы периодически слышим планы оккупантов отключить ЗАЭС от украинской энергосистемы. И периодически это происходит. Но, думаю, миссия МАГАТЭ могла бы временно исполнять роль своеобразного посредника. Стороны, которая контролировала бы определенные безопасностные моменты, была связующим звеном (в данном аспекте) между Киевом и Москвой, а также не позволяла окончательно оккупировать ЗАЭС".

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