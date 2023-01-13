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Оккупанты уже подготовили транспорт для эвакуации из Крыма

Эвакуационные автобусы для оккупационной администрации Крыма и их семей уже подготовлены

сегодня, 21:31
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Автор:

Моесеенко Валентина

В случае приближения Вооруженных сил Украины (ВСУ) к линии разграничения с временно оккупированным Крымом, российские войска будут убегать, как это было с Херсоном. Об этом в телеэфире заявил заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Денис Чистиков.

Оккупанты уже подготовили транспорт для эвакуации из Крыма

Российские военные. Фото: REUTERS

“Исходя из практики увольнения Херсона, там коллаборантов и российских представителей фактически не осталось. Потому думаем, что так же будет и в Крыму. В северной части Крыма уже подготовлены эвакуационные автобусы, предназначенные для оккупационной администрации, стражей порядка и их семей”, — проинформировал он.

Высокопоставленный чиновник добавил, что российские военные предупреждают население о возможных обстрелах, "прилетах", и просят держаться мест укрытий.

Но места укрытия на севере Крыма, к сожалению, использует активно только оккупационная администрация и военные. Гражданские же должны прятаться в обычных погребах или подвалах. Все заявления, которые делали оккупантами о готовности необходимых укрытий, оказались декоративными", — подчеркнул он.

Также по словам Чистикова, после поражения украинскими Силами обороны места скопления российских кафиров в Макеевке Донецкой области, оккупанты в Крыму начали избегать контактов с гражданским населением.

"Они боятся повторения такой ситуации на территории временно оккупированного Крыма", — подчеркнул заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Денис Чистиков.

Как писали ранее "Комментарии", увольнение Крыма – это вопрос времени, и Россия уйдет оттуда, как только остров перейдет под полный огневой контроль Украины. То, что Крым будет освобожден от России – ни у кого не вызывает сомнения. А россияне уже понимают обреченность ситуации с Крымом. Все очень плохо будет для россиян на оккупированном полуострове, как только ВСУ деоккупируют Луганскую, Донецкую или Запорожскую области. Тогда остров окажется под полным огневым контролем украинских защитников.



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