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Оккупанты уже не справляются с количеством раненых: названо направление

По информации ЦНС, оккупанты на юге Украины не справляются с количеством раненых

сегодня, 09:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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На южном направлении у россиян очень много раненых. Медицинские госпитали, которые россияне специально подготовили в ожидании украинского контрнаступления уже не справляется с тем наплывом 300-ых, который есть в эти дни. Именно поэтому российское командование распорядилось использовать гражданские медицинские учреждения на оккупированном юге Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Центра национального сопротивления.

Оккупанты уже не справляются с количеством раненых: названо направление

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Враг использует учреждения здравоохранения на временно оккупированных территориях юга Украины для оказания медицинской помощи раненым военным российско-оккупационных войск", – отмечает ЦНС.


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В ЦНС добавляют, практически во всех больницах оккупированных населенных пунктов юга можно встретить российских захватчиков. Они проходят лечение в медучреждениях перед отправкой обратно в РФ, аннексированный Крым или до полного выздоровления.

Сообщается, что в тех медучреждениях, где очень много раненных оккупантов гражданскому населению отказывают в предоставлении услуг. Медицинские услуги предоставляются лишь небольшому количеству местных жителей. Это нужно оккупантам, чтобы избежать "прилета" по больнице, местных жителей используют как прикрытие.

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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/okupanty-ne-spravlyayutsya-z-kilkistyu-poranenyh-vijskovyh/
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