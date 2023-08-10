Оккупанты уже не справляются с количеством раненых: названо направление

На южном направлении у россиян очень много раненых. Медицинские госпитали, которые россияне специально подготовили в ожидании украинского контрнаступления уже не справляется с тем наплывом 300-ых, который есть в эти дни. Именно поэтому российское командование распорядилось использовать гражданские медицинские учреждения на оккупированном юге Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Центра национального сопротивления.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Враг использует учреждения здравоохранения на временно оккупированных территориях юга Украины для оказания медицинской помощи раненым военным российско-оккупационных войск", – отмечает ЦНС.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

В ЦНС добавляют, практически во всех больницах оккупированных населенных пунктов юга можно встретить российских захватчиков. Они проходят лечение в медучреждениях перед отправкой обратно в РФ, аннексированный Крым или до полного выздоровления.

Сообщается, что в тех медучреждениях, где очень много раненных оккупантов гражданскому населению отказывают в предоставлении услуг. Медицинские услуги предоставляются лишь небольшому количеству местных жителей. Это нужно оккупантам, чтобы избежать "прилета" по больнице, местных жителей используют как прикрытие.

Читайте также на портале "Комментарии" — во временно оккупированном Мелитополе оккупанты открыли университет: стало известно, кого там будут обучать и почему провалился набор студентов.

Также издание "Комментарии" сообщало – высадка десанта ВСУ на восточном берегу Херсонщины: в ISW озвучили детали.



