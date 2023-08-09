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Высадка десанта ВСУ на восточном берегу Херсонщины: в ISW озвучили детали

Украинские защитники, вероятно, смогли высадить до семи катеров еще до атаки российской артиллерии

сегодня, 08:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские силы, вероятно, совершили ограниченный рейд через реку Днепр и высадились на восточном берегу Херсонской области. Пока непонятно, удалось ли украинским военным закрепиться на левом берегу реки, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Высадка десанта ВСУ на восточном берегу Херсонщины: в ISW озвучили детали

ВСУ. Фото: из открытых источников

В институте отметили, что 8 августа несколько российских провоенных блоггеров заявили, что украинские силы высадили до 7 катеров, каждый из которых перевозил 6-7 человек, на восточном берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагеря, прорвали российскую оборону и продвинулись вглубь на 800 метров.


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Отмечается, что, согласно сообщению одного из российских "военкоров", недавно российское командование передислоцировало подготовленное подразделение десантников из района Казачьих Лагерей в Запорожскую область, заменив их мобилизованными, чем ослабило российскую оборону в этом районе.

В ISW утверждают, что так называемый глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо приуменьшил достижение украинского десанта, заявив, что российская артиллерия отразила атаку украинских катеров.

"Однако большинство известных российских провоенных блоггеров утверждают, что украинским войскам удалось высадиться на восточном берегу, прежде чем российские силы начали применять стрелковое оружие. Сальдо, вероятно, целенаправленно пытался опровергнуть заявления об украинском присутствии в этом районе во избежание паники в без того неспокойном российском информационном пространстве", – отметили аналитики института.

В ISW подчеркнули, что будут продолжать давать консервативную оценку ситуации на восточном берегу Херсонской области, пока не получат визуального подтверждения длительного украинского присутствия вблизи Казачьих Лагерей или других населенных пунктов на восточном берегу.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-8-2023
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