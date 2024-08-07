Оккупанты увидели окно возможностей на одном из направлений: чего хотят достичь

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Ткачик Олеся
Российские военные проявляют активность на нескольких участках фронта, они пытаются продвинуться по любой цене из-за давления со стороны высшего руководства. Оккупанты добились определенных успехов возле Торецка, подойдя вплотную к городу, заявил в эфире 24 канала военный эксперт Александр Мусиенко.
Война в Украине
По его словам, российская армия продолжает активные действия на Донбассе, сосредотачиваясь на захвате Торецкого и в перспективе Константиновки. Целью окупантов является попытка окружить украинские войска и продвинуться в Константиновку, соединившись с группировкой войск, действующей в районе Временного Яра.
Мусиенко утверждает, что россияне стремятся нарастить темпы продвижения в районе Торецкая, опасаясь, что украинские военные смогут более эффективно противостоять их атакам. Он отметил, что в случае украинского сопротивления враг будет нести серьезные потери, как это произошло в боях за Авдеевку, Бахмут и Часов Яр. Это замедлит темпы их продвижения и заставит жертвовать более крупными подразделениями.
При этом военный эксперт подчеркивает, что российские войска активно используют авиацию, дроны и пехоту. Силы обороны в свою очередь делают все возможное, чтобы замедлить темпы их продвижения, что является важнейшей задачей на данный момент.
Российская армия видит окно возможностей, которое хочет использовать, в частности, на Покровском направлении, где ситуация тоже очень сложная.
При этом военный эксперт добавил, что Кремль стремится не только захватить часть территорий, но и истощить украинские резервы, пытаясь убедить украинское командование отправлять неподготовленных бойцов в бой. Неподготовленные военные не будут представлять большую угрозу оккупантам, что позволит им продвигаться дальше, подытожил Мусиенко.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кафиры хотят закрыть мешок , в котором находятся Силы обороны.
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