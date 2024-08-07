Оккупанты увидели окно возможностей на одном из направлений: чего хотят достичь

Российские военные проявляют активность на нескольких участках фронта, они пытаются продвинуться по любой цене из-за давления со стороны высшего руководства. Оккупанты добились определенных успехов возле Торецка, подойдя вплотную к городу, заявил в эфире 24 канала военный эксперт Александр Мусиенко.

Война в Украине

По его словам, российская армия продолжает активные действия на Донбассе, сосредотачиваясь на захвате Торецкого и в перспективе Константиновки. Целью окупантов является попытка окружить украинские войска и продвинуться в Константиновку, соединившись с группировкой войск, действующей в районе Временного Яра.

Мусиенко утверждает, что россияне стремятся нарастить темпы продвижения в районе Торецкая, опасаясь, что украинские военные смогут более эффективно противостоять их атакам. Он отметил, что в случае украинского сопротивления враг будет нести серьезные потери, как это произошло в боях за Авдеевку, Бахмут и Часов Яр. Это замедлит темпы их продвижения и заставит жертвовать более крупными подразделениями.

При этом военный эксперт подчеркивает, что российские войска активно используют авиацию, дроны и пехоту. Силы обороны в свою очередь делают все возможное, чтобы замедлить темпы их продвижения, что является важнейшей задачей на данный момент.

Российская армия видит окно возможностей, которое хочет использовать, в частности, на Покровском направлении, где ситуация тоже очень сложная.

"Россия сегодня напоминает крупного раненого зверя, но еще недостаточно раненого для того, чтобы он окончательно остановился. Раны его очень болезненны, но он еще двигает своими лапами и достаточно опасен, может укусить. Наша задача – проявить гибкость: с одной стороны продолжать ранить этого зверя, с другой – суметь отойти, когда зверь атакует.

При этом военный эксперт добавил, что Кремль стремится не только захватить часть территорий, но и истощить украинские резервы, пытаясь убедить украинское командование отправлять неподготовленных бойцов в бой. Неподготовленные военные не будут представлять большую угрозу оккупантам, что позволит им продвигаться дальше, подытожил Мусиенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кафиры хотят закрыть мешок , в котором находятся Силы обороны.



