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Оккупанты установили новые ограничения для украинцев: подробности

Россияне определили запрещенные для украинцев профессии

сегодня, 16:22
Автор:
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Марьян Ощановский
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На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне ввели список профессий, где нельзя работать украинцам.

Оккупанты установили новые ограничения для украинцев: подробности

Враг усиливает давление на украинцев. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, гауляйтер Евгений Балицкий, не отвечающий в регионе даже за свою жизнь, подписал кремлевский документ, устанавливающий новый перечень профессий, где нельзя работать мигрантам. Всего в списке 30 профессий: работники оптовой торговли, пищевой промышленности, аренды и лизинга.

Отмечается, что в регионе действует переходный период после завершения которого украинцы, отказавшиеся получать паспорт РФ, станут "мигрантами" на своей земле. Именно для принудительной паспортизации враг создал соответствующий документ с запретом работать, а значит иметь средства к существованию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале апреля российские оккупанты начали активно применять на поле боя у Красногоровки Донецкой области танки Т-72, обшитые металлической конструкцией. Как сообщает издание Forbes, "танки-черепахи" оказались эффективными, но вскоре враг не сможет их использовать. Такие танки упускают возможность крутить башней и наблюдать за полем боя. Но при этом они выполняют поставленную задачу — подвоз пехоты в окопы ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия прорвала оборону Вооруженных сил Украины на Купянском направлении и захватила село Кисловка. "В 10 часов утра россияне начали массированные наступательные действия в Кисловце. К концу суток они закрепились в населенном пункте. Местом удара избрали подразделение ТрО, которое ограничено в силах и средствах. Ребятам досадно терять позиции, но без поддержки тяжелого вооружения ситуация может существенно ухудшиться", — пишет Deep State.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/vorog-vstanovyv-perelik-profesij-na-yakij-ne-mozhna-pratsyuvaty-ukrayintsyam/
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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 16:33

Очікувано. Тобто чиновниками суддями поліцаями прокурорами та подібною корупційною гидотою - можна. Подібний подібному око не виклюють.


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