На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне ввели список профессий, где нельзя работать украинцам.

Враг усиливает давление на украинцев. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, гауляйтер Евгений Балицкий, не отвечающий в регионе даже за свою жизнь, подписал кремлевский документ, устанавливающий новый перечень профессий, где нельзя работать мигрантам. Всего в списке 30 профессий: работники оптовой торговли, пищевой промышленности, аренды и лизинга.

Отмечается, что в регионе действует переходный период после завершения которого украинцы, отказавшиеся получать паспорт РФ, станут "мигрантами" на своей земле. Именно для принудительной паспортизации враг создал соответствующий документ с запретом работать, а значит иметь средства к существованию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале апреля российские оккупанты начали активно применять на поле боя у Красногоровки Донецкой области танки Т-72, обшитые металлической конструкцией. Как сообщает издание Forbes, "танки-черепахи" оказались эффективными, но вскоре враг не сможет их использовать. Такие танки упускают возможность крутить башней и наблюдать за полем боя. Но при этом они выполняют поставленную задачу — подвоз пехоты в окопы ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия прорвала оборону Вооруженных сил Украины на Купянском направлении и захватила село Кисловка. "В 10 часов утра россияне начали массированные наступательные действия в Кисловце. К концу суток они закрепились в населенном пункте. Местом удара избрали подразделение ТрО, которое ограничено в силах и средствах. Ребятам досадно терять позиции, но без поддержки тяжелого вооружения ситуация может существенно ухудшиться", — пишет Deep State.