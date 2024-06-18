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Оккупанты усилили репрессии против украинцев, проживающих вблизи фронта

Враг внедряет жесткие фильтрационные меры

сегодня, 23:16
Автор:
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Марьян Ощановский
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На временно оккупированном Донбассе российские захватчики ужесточили фильтрационные меры.

Оккупанты усилили репрессии против украинцев, проживающих вблизи фронта

Россияне усилили проверки жителей в оккупации. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, проходит массовая проверка местного населения на лояльность к Украине.

По информации Центра сопротивления, в одном из сел, близких к линии столкновения, враг согнал жителей в возрасте до 60 лет в помещение школы. При этом у людей изъяли все средства связи и документы, а также запретили выходить с места временно содержания до завершения фильтрации.

Отмечается, что мужчинам в оккупации предлагают подписывать контракт с армией врага, ведь вопрос пополнения масштабных потерь оккупантов сейчас у кремлевских террористов стоит очень остро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на третьем году войны стало очевидно, что у Запада нет четкой стратегии завершения войны в Украине, считает политолог Владимир Фесенко. Политолог отметил, что на сегодняшний день есть стремление выровнять ситуацию на фронте за счет европейской и американской помощи, но остается открытым вопрос, как выходить на мирные переговоры без хотя бы частичной победы и существенных успехов Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что во время написания произведений в рамках проведения итоговых экзаменов в школах на временно оккупированных территориях Донбасса дети заметили определенную тенденцию. Если в работе упоминается имя Владимира Путина, то оценка будет обязательно выше. На временно оккупированных территориях Украины большой кадровый дефицит учителей, поскольку большинство украинских педагогов отказались сотрудничать с оккупационными властями.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/vorog-posylyuye-filtratsijni-zahody-na-tot-donechchyny/
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