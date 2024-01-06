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Оккупанты ударили ракетами по Покровску: погибли более 10 человек

Среди погибших в Покровске есть дети

сегодня, 19:10
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские захватчики нанесли ракетный удар по городу Покровск Донецкой области. В результате обстрела погибли более 10 человек, среди погибших есть дети. Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский, передает портал "Комментарии".

Оккупанты ударили ракетами по Покровску: погибли более 10 человек

РФ регулярно обстреливает города на Донбассе. Фото из открытых источников

Украинский президент сообщил, что в Покровске и Покровском районе продолжается спасательная операция после российского ракетного удара.

Владимир Зеленский отметил, что оккупанты нанесли удар по городу ракетами С-300. К спасательным работам и разборке завалов привлечены спасательные силы и техника ГСЧС.

"Удар россиян был просто по обычной жилой застройке, по частным домам. По состоянию на данный момент известно о гибели более десяти человек, и среди них – дети, к сожалению… Мои соболезнования всем потерявшим родных и близких. Всем раненым оказывается необходимая помощь", – рассказал Владимир Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что Россия должна всегда чувствовать, что ни один из таких ударов без последствий для нее не пройдет.

"Мы должны это обеспечить нашей силой, собственными оборонными и политическими способностями", — добавил Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что официальные лица Белого дома и Пентагона предупредили, что США скоро не смогут удерживать украинские батареи Patriot с ракетами-перехватчиками, стоимость которых может составить 2-4 млн долларов за штуку. Когда 4 мая была сбита первая российская баллистическая ракета, все были очень удивлены, но после этого доверие к оборудованию выросло.

"Комментарии" также писали, что российские власти готовят военное вторжение в страны Европейского Союза, это может произойти не позднее 2025 года. Польша осознает угрозу со стороны РФ, а нападение возможно, когда в США власти будут переходить от Джо Байдена к новоизбранному президенту.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/9114
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